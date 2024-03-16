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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 5

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

وقعت أحداث عدة في مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024، ويدور حول شادر سمك في سوق الأتكة.

مسلسلات رمضان 2024 .. مسلسل المعلم تفاصيل احداث الحلقة 5

وكانت الحلقات السابقة، كشفت إصابة سهر الصايغ بسرطان الدم، ما تسبب في تغيير حياتها ضمن أحداث المسلسل، دون أن تُخبر أحد بمرضها، حتى زوجها المعلم مصطفى شعبان.

ولكن بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل المعلم بصدمة «المعلم» مصطفى شعبان بعد اكتشاف أن والده شريكًا في تهريب المخدرات من ميناء الأتكة عبر صناديق السمك، وذلك بعدما أخبره شقيق والده بالحقيقة.

وتتوالى الأحداث إلى طلب الفنانة سهر الصايغ، ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 5، من زوجها ويجسد دوره الفنان مصطفى شعبان أن يتزوج بأخرى ليتفاجأ بطلبها: "ياريت يا تتجوز وتخلف بنوتة حلوة وأنا اللي اخطبلك بنفسي".

مسلسلات رمضان 2024.. مفاجأة صادمة لـ مصطفى شعبان في أحداث الحلقة الـ6 من المعلم

استدعاء القائمين على "ستوديو الأهرام" وصناع مسلسل "المعلم" لسماع أقوالهم

 مسلسلات رمضان 2024 .. موعد عرض الحلقة 6 مسلسل مصطفى شعبان 

يعرض الدستور للقراء موعد عرض الحلقة 6 مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءا على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسلات رمضان 2024 .. قنوات عرض الحلقة السادسة مسلسل المعلم 

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

يدور المسلسل حول سوق السمك، ويتعرض والد مصطفى شعبان الذي يجسد دوره النجم عبدالعزيز مخيون إلى مؤامرة مدبرة من تجار السمك في الشادر ويدخل السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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مسلسل المعلم الحلقة 5.. ماذا يفعل مصطفى شعبان مع والده؟

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