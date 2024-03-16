استدعاء القائمين على "ستوديو الأهرام" وصناع مسلسل "المعلم" لسماع أقوالهم

أمرت نيابة العمرانية باستدعاء القائمين على "ستوديو الأهرام" وكذلك صناع مسلسل "المعلم"، للفنان مصطفى شعبان، ومسئولي تصوير مشاهد الانفجار؛ لسماع أقوالهم حول حريق "ستوديو الأهرام"، وأمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية للمعاينة، وكشف الأسباب الحقيقية وراء اندلاع النيران، كما كلفت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات التي تضررت في الحريق وحصر عددها.

استدعاء القائمين على "ستوديو الأهرام" وصناع مسلسل "المعلم"

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا باشتعال حريق داخل "ستوديو الأهرام" بمنطقة العمرانية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية أن النيران اشتعلت بمقر تصوير مسلسل "المعلم" للنجم مصطفى شعبان.

وأكد شهود العيان أن الحريق التهم الاستديو من اتجاهات عدة، فضلًا عن أشجار واستديوهات وديكورات، من ضمنها لوكيشن مسلسل "المعلم"، وحولها إلى كتلة رماد، وامتد إلى 3 عقارات مجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما تجري أعمال التبريد حاليا لمنع تجدد اشتعال النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة وبيان أسباب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.