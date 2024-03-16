السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استدعاء القائمين على "ستوديو الأهرام" وصناع مسلسل "المعلم" لسماع أقوالهم

استوديو الأهرام
استوديو الأهرام

أمرت نيابة العمرانية باستدعاء القائمين على "ستوديو الأهرام" وكذلك صناع مسلسل "المعلم"، للفنان مصطفى شعبان، ومسئولي تصوير مشاهد الانفجار؛ لسماع أقوالهم حول حريق "ستوديو الأهرام"، وأمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية للمعاينة، وكشف الأسباب الحقيقية وراء اندلاع النيران، كما كلفت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات التي تضررت في الحريق وحصر عددها.

استدعاء القائمين على "ستوديو الأهرام" وصناع مسلسل "المعلم"

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا باشتعال حريق داخل "ستوديو الأهرام" بمنطقة العمرانية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية أن النيران اشتعلت بمقر تصوير مسلسل "المعلم" للنجم مصطفى شعبان.

وأكد شهود العيان أن الحريق التهم الاستديو من اتجاهات عدة، فضلًا عن أشجار واستديوهات وديكورات، من ضمنها لوكيشن مسلسل "المعلم"، وحولها إلى كتلة رماد، وامتد إلى 3 عقارات مجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما تجري أعمال التبريد حاليا لمنع تجدد اشتعال النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة وبيان أسباب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.

وزارة الداخلية النيابة العامة حبس رشوة فساد المتهمين استديو الأهرام صناع مسلسل المعلم مسلسل المعلم الاهرام

مواد متعلقة

مشهد تمثيلى يتحول إلى كارثة.. ماذا حدث قبل حريق استديو الأهرام؟

الأكثر قراءة

مَن يحكم غزة؟.. تصاعد الخلافات داخل إسرائيل بسبب خطة ما بعد الحرب

التفاصيل الكاملة لجلسة حسين لبيب مع جوميز مدرب الزمالك

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

إجراء عاجل من الأجهزة المعنية بشأن حريق ستوديو الأهرام

مشهد تمثيلى يتحول إلى كارثة.. ماذا حدث قبل حريق استديو الأهرام؟

استدعاء القائمين على "ستوديو الأهرام" وصناع مسلسل "المعلم" لسماع أقوالهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب في غزة: الاشتباك مع اللعبة الأميركية.. لا هدنة ولا قرار أممي.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة

اليوم الـ162 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال لا تتوقف والكارثة تتفاقم

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة