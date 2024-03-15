الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل المعلم الحلقة 5.. ماذا يفعل مصطفى شعبان مع والده؟

مشهد من مسلسل المعلم
مشهد من مسلسل المعلم

يواصل مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، والذي يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التصدر على منصات التواصل المُختلفة، حيثُ يشهد العمل الفني حالة من الدراما الشعبية المُختلفة، والأحداث المتتالية التي تشوّق جمهور ومتابعي مسلسلات رمضان 2024.

وحققت حلقات مسلسل المعلم السابقة، مشاهدات عالية وتصدّرت محركات البحث المُختلفة، إذ يبحث الجمهور باستمرار عن مشاهدة الحلقات؛ سواء على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أو على المنصات الرقمية التابعة لها.

 

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 5

وشهدت حلقة الأمس، الحلقة الرابعة من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، العديد من الأحداث المُختلفة، وانتهت على مفاجآة صادمة لـ"المعلم" حول والده "المعلم حامد"، إذ واجه "شعبان"، شقيق والده، الذي يُجسد دوره الفنان مفيد عاشور، وسأله عن حقيقة كلام "حمتو" الذي أخبره بأن والده شريك في تهريب المخدرات، ويقول: "قول الحقيقة يا عمي إيه اللي قاله حمدتو وأنا حاطه على سكة الموت دا، عينك مدارية حاجات كتير، قولي أبويا كان يعرف أن العربية كان فيها مخدرات، خلال اللي راح راح والجرح دبل، وغلاوتي تقول الحقيقة، سكاتك دا بيحرق قلبي".

مسلسل المعلم

ويواصل المشهد باعتراف "عم مصطفى شعبان" بالحقيقة إذ قال: "أيوا أبوك كان عارف أن فيه مخدرات وأنا كنت عارف"، ليشعر شعبان بالصدمة من تلك الحقيقة، إذ عاش سنوات عمره يحاول الوصول إلى الشخص الذي دس لوالده تلك المخدرات ليتفاجأ أن والده يتاجر بها، وتنتهي الحلقة عند ذلك.

 

ومن المتوقع أن يواجه مصطفى شعبان والده "المعلم حامد" الذي يُجسد دوره الفنان الكبير عبد العزيز مخيون.

مسلسل المعلم

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 5

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 5 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

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مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الخامسة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسل المعلم

قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

 

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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