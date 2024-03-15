الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان الحلقة 5

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 5، من الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ومتابعي دراما رمضان 2024، عبر وسائل البحث المُختلفة.

ويُعدّ مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، التي تُعرض على شاشات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، حيثُ تُقدم مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

موعد عرض مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 5، وشهد مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، العديد من المفاجآت في الحلقات السابقة، وتصاعدت الأحداث المثيرة التي جذبت عشاق ومُتابعي مسلسل المعلم طوال الحلقات الماضية.


 

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 5
 

من المقرر أن يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 3 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.


مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الخامسة


يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

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مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل المعلم


تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

 

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل المعلم


مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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