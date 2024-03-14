مسلسل "المعلم" الحلقة 4.. منذر ريحانة يقع في حب "دهب"

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان والذى يعرض حصريًا على قناة الحياة وعلى منصة watch it، أحداثا مختلفة إذ تعرضت "دهب" التي تُجسد دورها الفنانة هاجر أحمد للمعاكسة من قبل منذر ريحانة أحد أعداء "المعلم" مصطفى شعبان الذي يريد قتله بعد أن أصبح أكثر شهرة منه داخل سوق السمك.

مسلسل المعلم

بدأ المشهد بطلب دهب 5 أرغفة عيش من "عم بلال" بائع العيش المتجوّل بالحارة حيثُ يخبرها بأنَّ الكمية التي معه تابعة لأحد الزبائن ويطلب منها الذهاب إلى المخبز للحصول على الخبز التي تُريده، إلا أنَّ منذر ريحانه يتدخل بصوت عالِ ويقول للبائع: "اعطي للمعلمة دهب العيش اللي عايزاه بدل ما أجي أعمل من وشك عيش محمص"، لترد "دهب" وهى تنظر إلى منذر ريحانة بغضب وتقول: "طب اتكل على الله انت يا عم بلال هنتعشى النهارده عيش بايت"، ثم تتركه وتذهب.

يعبر منذر ريحانة بحبه لـ"دهب" في حديث مع خاله، الذي ينصحه بالابتعاد عنها، خاصة وأنَّها ابنة "المعلم" مصطفى شعبان، أحد أكبر أعداءه في سوق السمك.

مسلسل المعلم

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الرابعة

يُعرض “المعلم” بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 4

تأتي موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 4، اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على شاشة قناة الحياة.

ويعرض أيضا مسلسل المعلم بشكل يومي على منصة واتش ات الرقمية حتى يتمكن الجمهور من مشاهدة الحلقات فى جميع الأوقات.

مسلسل المعلم

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، مصطفى حشيش، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، حمدي هيكل الطفل جان رامزلبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.