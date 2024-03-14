مسلسل "المعلم" الحلقة 4| منذر رياحنة يُقسم على الزواج من "دهب"

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، والذى يعرض على قناة الحياة حصريا، وعلى منصة watch it، أحداثا مختلفة، إذ توعّد منذر رياحنة بالزواج من "دهب" التي تُجسد دورها الفنانة هاجر أحمد، وهي ابنة عمّ مصطفى شعبان (المعلم)، أكبر أعدائه داخل سوق السمك، مبررًا ذلك بوقوعه في حبها.

ويقول منذر رياحنة ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 4، إن الحب يأتي بعد الزواج، ضاربًا المثل بـ"دهب" حيثُ يقول لخاله الذي يُجسد دوره الفنان حجاج عبد العظيم: "عندك دهب مثلا لا تطقني سما ولا أرض.. بس أنا بقولك بعد ما اتجوزها هتموت فيا"، ليضحك خاله ويرد: "الجعان بيحلم بسوق العيش".

مسلسل المعلم

وشهدت الحلقة تعرض "دهب" لمعاكسة منذر ريحانة أحد أعداء "المعلم" مصطفى شعبان، والذي يريد قتله بعد أن أصبح أكثر شهرة منه داخل سوق السمك.

وبدأ المشهد بطلب "دهب" 5 أرغفة عيش من "عم بلال" بائع العيش المتجوّل بالحارة، حيثُ يخبرها بأنَّ الكمية التي معه تابعة لأحد الزبائن، ويطلب منها الذهاب إلى المخبز للحصول على الخبز التي تُريده، إلا أنَّ منذر ريحانه يتدخل بصوت عالِ ويقول للبائع: "اعطي للمعلمة دهب العيش اللي عايزاه بدل ما أجي أعمل من وشك عيش محمص".

وترد "دهب" وهي تنظر إلى منذر ريحانة بغضب: "طب اتكل على الله انت يا عم بلال هنتعشى النهارده عيش بايت"، ثم تتركه وتذهب.

ويعبر منذر ريحانة بحبه لـ"دهب" في حديث مع خاله، الذي ينصحه بالابتعاد عنها، خاصة وأنَّها ابنة "المعلم" مصطفى شعبان، أحد أكبر أعداءه في سوق السمك.

مسلسل المعلم

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 4

تأتي موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 4، اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على شاشة قناة الحياة.

ويعرض أيضا مسلسل المعلم بشكل يومي على منصة واتش ات الرقمية حتى يتمكن الجمهور من مشاهدة الحلقات فى جميع الأوقات.

مسلسل المعلم

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الرابعة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل المعلم

وتدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.