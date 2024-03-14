الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل "المعلم" الحلقة 4| منذر رياحنة يُقسم على الزواج من "دهب"

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، والذى يعرض على قناة الحياة حصريا، وعلى منصة watch it، أحداثا مختلفة، إذ توعّد منذر رياحنة بالزواج من "دهب" التي تُجسد دورها الفنانة هاجر أحمد، وهي ابنة عمّ مصطفى شعبان (المعلم)، أكبر أعدائه داخل سوق السمك، مبررًا ذلك بوقوعه في حبها.

ويقول منذر رياحنة ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 4، إن الحب يأتي بعد الزواج، ضاربًا المثل بـ"دهب" حيثُ يقول لخاله الذي يُجسد دوره الفنان حجاج عبد العظيم: "عندك دهب مثلا لا تطقني سما ولا أرض.. بس أنا بقولك بعد ما اتجوزها هتموت فيا"، ليضحك خاله ويرد: "الجعان بيحلم بسوق العيش".

مسلسل المعلم

وشهدت الحلقة تعرض "دهب" لمعاكسة منذر ريحانة أحد أعداء "المعلم" مصطفى شعبان، والذي يريد قتله بعد أن أصبح أكثر شهرة منه داخل سوق السمك.

وبدأ المشهد بطلب "دهب" 5 أرغفة عيش من "عم بلال" بائع العيش المتجوّل بالحارة، حيثُ يخبرها بأنَّ الكمية التي معه تابعة لأحد الزبائن، ويطلب منها الذهاب إلى المخبز للحصول على الخبز التي تُريده، إلا أنَّ منذر ريحانه يتدخل بصوت عالِ ويقول للبائع: "اعطي للمعلمة دهب العيش اللي عايزاه بدل ما أجي أعمل من وشك عيش محمص".

وترد "دهب" وهي تنظر إلى منذر ريحانة بغضب: "طب اتكل على الله انت يا عم بلال هنتعشى النهارده عيش بايت"، ثم تتركه وتذهب.

ويعبر منذر ريحانة بحبه لـ"دهب" في حديث مع خاله، الذي ينصحه بالابتعاد عنها، خاصة وأنَّها ابنة "المعلم" مصطفى شعبان، أحد أكبر أعداءه في سوق السمك. 

مسلسل المعلم

بعد إصابة سهر الصايغ به في مسلسل المعلم.. كل مالا تعرفه عن سرطان الدم

أحداث مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 4

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 4

تأتي موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 4، اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على شاشة قناة الحياة.

ويعرض أيضا مسلسل المعلم بشكل يومي على منصة واتش ات الرقمية حتى يتمكن الجمهور من مشاهدة الحلقات فى جميع الأوقات.

مسلسل المعلم

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الرابعة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

 

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل المعلم

وتدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

 

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل المعلم المعلم موعد عرض المعلم موعد عرض مسلسل المعلم موعد اعادة مسلسل المعلم قصة مسلسل المعلم ابطال مسلسل المعلم موعد عرض مسلسل مصطفي شعبان مسلسل مصطفى شعبان مصطفى شعبان قنوات عرض المعلم قنوات عرض مسلسل المعلم موعد مسلسل المعلم الحلقة الرابعة من المعلم المعلم الحلقة الرابعة المعلم الحلقة 4 الحلقة 4 من مسلسل المعلم الحلقة الرابعة من مسلسل المعلم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

بعد إصابة سهر الصايغ به في مسلسل المعلم.. كل مالا تعرفه عن سرطان الدم

أحداث مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 4

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

تدفقات العملة الأجنبية: زيادة تحويلات المصريين 10 أضعاف.. والتنازل عن الدولار يزيد 20 مرة

الموت يُغيب حبيبة الشماع.. قصة ربع ساعة غيرت مسار حياة “فتاة الشروق”

عاجل.. حماس: قدمنا للوسطاء تصورا شاملا لاتفاق التهدئة في غزة

ليلة الملك.. ليفربول يتقدم برباعية على سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية