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فن

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12.. موعد الإعادة

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

يواصل مسلسل بيت الرفاعي نجاحه منذ عرضه مع بداية شهر رمضان الجاري، وحققت حلقة امس نجاح كبير فور عرضها، لذلك يبحث الجمهور بكثرة عن مسلسل بيت الرفاعي مواعيد اعادة الحلقة 12.
 

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد اعادة الحلقة 12

 

يعاد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12 على قناة ON الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، وعلى قناة ON دراما الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it.


 
تفاصيل احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12

بدأت احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12 بظهور “ياسين” أمير كرارة أمام مقبرة والدتها، والذي حرص على زيارتها، وسط بكاء حزنًا عليها، وبرفقته “المعلم سعيد” محمد لطفي الذي حاول تهدأته،  وقام “عبد الحميد” سيد رجب، بالتواصل مع “ياسين” لمقابلته، وبالفعل قابله، وحاول اقناعه ان السبب في وفاة والدته هو “فاروق” بسبب معاملته السيئة وطرده لهم، ليسأله “ياسين” عن شقيقاته “رقية” ملك قورة، و“جمالات” رحاب الجمل، ليخبره عمه انه لا يعلم شيء عنهما، وواصل اقناعه بان “فاروق” هو سبب كل تلك المشاكل ويجب أن يتعاونا معًا للتخلص منه.

 

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12| جمالات تضطر للعمل كخادمة.. وسامية تساعد فاروق على الهرب

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مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 12.. فاروق يلمح بحبه لـ رقية ويخطف ابنة ياسين

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مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 12| ياسين يخطف فاروق.. ورقية تعود لمنزل العائلة

 

وضمن احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12 ، نصب “ياسين” فخ لفاروق وقام بخطفه وانهال بالضرب فيه، وقررت “سامية” ميرنا جميل، أن تساعد “فاروق” أحمد رزق، على الهروب بعد خطف ياسين له، وذلك خوفًا منها على الأخير، من أن يتهور ويقتله، ويتسبب في ذلك أذية نفسه بالحبس، ليأتي ياسين ويتفاجأ بأن فاروق غادر الغرفة التي كان يحبسه فيها، فيعنف “بذرة” اعتقادًا منه انه هو من ساعده على الهروب، ولكن تعترف "سامية له بانها السبب وليس بذرة.


مسلسل بيت الرفاعي قنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

 

حقق مسلسل بيت الرفاعي نجاح كبير بأحداثه الشيقة والمثيرة، والذي يعرض يوميًا طوال الشهر الكريم، وتعرض الحلقة 13 غدا الاحد على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.
 

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قصة مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي تدور حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
 


ابطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة: أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
 

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