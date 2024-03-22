مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12| جمالات تضطر للعمل كخادمة.. وسامية تساعد فاروق على الهرب

مسلسلات رمضان 2024

يواصل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12 تصاعد أحداثه وتطوراتها بين أفراد عائلة الرفاعي وتحديدًا بين “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” أحمد رزق.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12

قررت “سامية” ميرنا جميل، أن تساعد “فاروق” أحمد رزق، على الهروب بعد خطف ياسين له، وذلك خوفًا منها على الأخير، من أن يتهور ويقتله، ويتسبب في ذلك أذية نفسه بالحبس، ليأتي ياسين ويتفاجأ بأن فاروق غادر الغرفة التي كان يحبسه فيها، فيعنف “بذرة” اعتقادًا منه انه هو من ساعده على الهروب، ولكن تعترف "سامية له بانها السبب وليس بذرة.

يعود “فاروق” للمنزل بوجه مشوه، مما يثير قلق زوجته “داليا” دنيا المصري، عليه، وتطلب منه أن يختفي من أنظار “ياسين” حتى لا يقوم باذيته مرة أخرى، واثناء تحدثهما، تدخل “رقية” ملك قورة، برفقة عمها “عبد الحميد” مما يثير فرحة “فاروق”، ويبدو عليه بانه يحبها منذ الصغر، ما يثير غيرة “داليا” التي تلاحظ اهتمامه الزائد بها.

تحاول “رقية” أن تجد “جمالات” في المقابر حثما كانوا لتعود بها إلى المنزل ولكنها لا تجدها، وتظهر “جمالات” برفقة حارس المقابر، وتشتكي له مما يحدث معها وانها لم تجد عمل ينجدها بالاموال، فيخبرها انه لديه فرصة عمل، فتفرح جمالات ولكن يصدمها أن العمل كخادمة في أحد المنازل مما يشعرها بالحزن مرة أخرى، ولكن تضطر للموافقة.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يعد مسلسل بيت الرفاعي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، ويخوض بطولته أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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