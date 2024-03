مسلسل بيت الرفاعي ملخص الحلقة 12| خطف ابنة ياسين

ينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من مسلسل بيت الرفاعي، بعدما حقق نجاح كبير بحلقاته السابقة وتحديدًا الحلقة 12، يبحث البعض عن ملخص أحداث الحلقة 12، وهو ما يرصده «الدستور» خلال السطور التالية:

تفاصيل احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12

بدأت احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12 بمشهد فلاش باك بين أبناء عائلة الرفاعي، ويكبرهم “ياسين” امير كرارة، وابن عمه “فاروق” أحمد رزق، وشقيقه “يحيي” تامر نبيل، وظهر “فاروق” منفعل بسبب تعرض “ياسين” للإساءة من قبل أحد ابناء منطقتهم، ولكن ياسين لم يقوم برد فعل مما أثار غضب ابن عمه، ليغضب عليه “ياسين” فيتركه فاروق ويغادر المكان، مما يوضح حب “فاروق” لأبناء عمه بالماضي.

وضمن احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12، نجح "ياسين" في نصب فخ لـ"فاروق" بمساعدة عمه "عبد الحميد"، و"المعلم سعيد"، حيث واصل تحركاته، وقام بخطفه بعدما عطل "بذرة" صديقة بالمصنع، تحرك "فاروق" بالسيارة، وذهب لمكان يعجز "فاروق" عن الوصول إليه مرة ثانية، وطلب المعلم سعيد من ياسين أن يتحدث مع فاروق دون انفعال أو تهور، ولكن وجده لم يهتم لحديثه فاستغاث بـ سامية لتأتي وتهدئ ياسين.

ويعود المشهد لحيث خطف ياسين لفاورق خلال احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12، ويستفزه الأخير بالتحدث بالسوء عن والدته المتوفية وسبه والتقليل من شأنه، مما جعله يفقد أعصابه وينهال عليه بالضرب ويحاول قتله، ولكن حاول المعلم سعيد وبذرة فك الاشتباك بصعوبة شديدة، وهدد ياسين فاروق بالقتل بعدما اساء ايضًا سمعة شقيقاته.

وضمن احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12 ، قررت “سامية” ميرنا جميل، أن تساعد “فاروق” أحمد رزق، على الهروب بعد خطف ياسين له، وذلك خوفًا منها على الأخير، من أن يتهور ويقتله، ويتسبب في ذلك أذية نفسه بالحبس، ليأتي ياسين ويتفاجأ بأن فاروق غادر الغرفة التي كان يحبسه فيها، فيعنف “بذرة” اعتقادًا منه انه هو من ساعده على الهروب، ولكن تعترف "سامية له بانها السبب وليس بذرة.

وانتهت أحداث الحلقة 12 من مسلسل بيت الرفاعي على مشهد “هند” ايناس كامل طليقة ياسين وهي داخل مدرسة ابنتها “حبيبة” ولكن تخبرها المعلمة بأن أحد افراد العائلة أتى لأخذها، وسمعت اسمه “فاروق”، مما أثار ذهول “هند” لهذا التصرف، حيث نوى “فاروق” الانتقام من “ياسين” وابتزازه ليأتي له بخطف ابنته حبيبة، ومن المقرر أن تكشف لنا الحلقة 13 غدًا رد فعل “ياسين” بعدما تخبره “هند” بذلك.

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

يذاع مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 غدًا الأحد على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.



قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث بيت الرفاعي حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويخوض بطولة مسلسل بيت الرفاعي النجم أمير كرارة، ويشاركه البطولة كل من أحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.