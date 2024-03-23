السبت 23 مارس 2024
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مسلسل لحظة غضب الحلقة 13.. العثور على جثة محمد فراج داخل شنطة

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب الحلقة 13 يكشف مفاجأة جديدة، حيث تم العثور على جثة شريف والذى يقوم بدوره الفنان محمد فراج، وذلك بعد أن استطاعت يمنى والتي تقوم بدورها الفنانة صبا مبارك أن تخفى الجثة فى بحيرة ولكن قد عثر عليها أحد المراكبية وهى بداخل حقيبة السفر.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 13.. العثور على جثة محمد فراج داخل شنطة 

انتهت مسلسل لحظة غضب الحلقة 13 عندما عثر أحد المراكبية على الجثة والشنطة وقام بفتحها لكى يتفاجأ أنها جثة وخلال الحلقة الـ13 من مسلسل لحظة غضب وعد على قاسم الفنانة صبا مبارك أن يمسح جميع الفيديوهات التى تدينها فى واقعة قتل زوجها، وبالفعل قام بمسحها وطلب منها أن تسافر خارج البلاد حتى لا يتم كشف أمرها. 

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موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 14

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 14 من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور "يمنى الطباخة" وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث بينهما مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

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أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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