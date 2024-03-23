السبت 23 مارس 2024
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سياسي

أبوالعطا: تنفيذ الحكومة لمخرجات الحوار الوطنى يعزز مصداقيته

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

ثمن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.

وقال "أبوالعطا"، في بيان اليوم السبت، إن إصدار تقرير المتابعة يبرهن على حرص الحكومة الدائم على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتي تتضمن رؤية قابلة للتطبيق لمواجهة جميع التحديات التي تواجه الدولة المصرية والمواطن المصري، لا سيما التحديات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الشعب المصري نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وما تشهده المنطقة والعالم أجمع من اضطرابات وصراعات أثرت على العالم أجمع.

 

تنفيذ الحكومة لمخرجات الحوار الوطني سيسهم في مواجهة شتى التحديات

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أكبر دليل على جدية ومصداقية الحوار الوطني، ما يتسبب في خلق تفاعل إيجابي وكبير مع ما يستهدفه الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، مثمنًا اهتمام الرئيس السيسي بخلق حالة سياسية في المجتمع واتساع أفق الحوار، خاصة بعد حديثه عن الحوار الوطني وأهمية دوره في إثراء الحياة السياسية ووجود نتائج ملموسة له على أرض الواقع.

وأكد أن مصر شهدت عصرًا جديدًا من تفعيل الديمقراطية الإيجابية التي تستهدف بناء الدولة والحفاظ على مقدراتها على المستوى العام، أما على المستوى الخاص فشهدنا تعددية حزبية وتيارات مختلفة اجتمعت واختلفت واتفقت ولم نر سوى كل الحب للوطن من الجميع، وهذا الشأن أيضًا كنا نفتقده كثيرًا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية شهدت حراكًا سياسيًا نتمنى أن نراه دائمًا، فنحن أمام شعب عظيم يرى ويسمع ويستطيع أن يحكم، وأيضًا أمام عالم مفتوح بالمعلومات والقضايا وهذا ما يحتم علينا العمل لإرساء الوعي السياسي لدى الجميع، موضحًا أن تأكيد الرئيس السيسي على متابعة الحوار الوطني برؤية جديدة وبشكل متميز تحت رعايته الشخصية رسالة قوية للعالم بأن مصر تتمتع بتعددية سياسية ومناخ يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة، وهو ما يعزز المناخ الديمقراطي في البلاد، ويؤكد التزام الرئيس السيسي بتعزيز قواعد الحوار وتعزيز التواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.

ونوه بأن الرئيس السيسي يعتبر الحوار البناء وسيلة فعالة للتوصل إلى حلول شاملة للتحديات التي تواجه الوطن، والتعبير عن آراء مختلف الأطراف، ويجسد مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وهذه الرؤية الجديدة تعكس التزام الرئيس السيسي بتحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر الحديثة التي تستند إلى قيم الحرية والعدالة ومشاركة المواطنين في صناعة القرار.

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