برلمانى: إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لمخرجات الحوار الوطنى يؤكد الجدية فى مواجهة التحديات

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، ورئيس الجمهورية حريص على متابعة مخرجات وتوصيات الحوار شخصيًا، وهذا يؤكد أن الحوار سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة من تجاوز التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى بعض الملفات وعلى رأسها الملف الاقتصادى.

وأشاد إبراهيم الديب بإصدار الحكومة تقرير المتابعة للخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى، وهذا يعنى الجدية من قبل كل مؤسسات الدولة فى التعامل مع مختلف الملفات والقضايا، والدعم غير المسبوق الذى يحظى به الحوار خلال الفترة الأخيرة، وأن إعلان رئيس مجلس الوزراء عن تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة، مؤكدًا أنه سيتابع عمل اللجنة، وسيلتقي بهم قريبًا، خطوة أيضًا على الطريق الصحيح للوصول لحلول واقعية.

هناك إرادة سياسية حقيقية فى التعامل مع الملفات

وأكد الديب أن هناك إرادة سياسية حقيقية فى التعامل مع الملفات وجدية من قبل الجميع للخروج من الأوضاع الحالية، وبالفعل هناك انفراجة كبيرة فى مختلف القطاعات لعل أبرزها القضاء على السوق السوداء وهو ما يسهم بصورة كبيرة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "واليوم الحكومة تصدر تقريرها بشأن مخرجات الحوار الوطنى لاستكمال خطة الإصلاح وتحقيق رؤية مصر 2030".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى التى تعتبر ثمار مناقشات طويلة استمع فيها مجلس الأمناء لكل المقترحات والرؤى والأفكار بمختلف الأيديولوجيات تحت راية واحدة وهي المصلحة العامة للدولة المصرية والمواطن المصرى.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتمامًا بالغًا من جانب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ظل توجيهاته المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.