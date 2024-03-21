الخميس 21 مارس 2024
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سياسي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي باحتفالية عيد الأم دليل على تقديسه للمرأة ودورها الحيوي

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية يوم المرأة وتكريم الأمهات المثاليات، دليل على تقديسه للمرأة ودورها الحيوي والمهم في بناء المجتمع والدولة.

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أنه عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسارعت وتيرة حصول المرأة المصرية على المزيد من الحقوق سواء في العمل أو في قوانين الأسرة، أو في برامج المساعدات الاجتماعية.

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إرساء قيم احترام وتقدير المرأة

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على إرساء قيم احترام وتقدير المرأة في المجتمع، وإعطائها كافة حقوقها تقديرا لجهودها في تربية الأبناء الذين هم مستقبل مصر.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن فترة حكم الرئيس السيسي شهدت النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجالات العمل ونظم الحماية الاجتماعية وإمكانية الحصول على الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة، حيث لم تعد المرأة المصرية حاضرة فحسب علي رأس مستهدفات خطط الدولة التنموية، بل أصبحت شريكًا أساسيًا في وضعها وصاحبة دور فاعل في تنفيذها.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي قيادة الدولة وشهدت المرأة تمكنها من اعتلاء المناصب القيادية مثل نائب رئيس المحكمة الدستورية وكذلك تولي المرأة في السلطات القضائية وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ الدولة المصرية، وكذلك الحال فيما يتعلق بتولي السيدات مناصب محافظ، مرورا بكافة الوظائف القيادية في السلطات الثلاث.

قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي يد ورأس الأم المثالية السيدة شادية عبدالكريم، وهي أم من ذوي الهمم، في لفتة إنسانية حيث تعد هذه السيدة إحدى ذوي الهمم، المكرمات أمام الرئيس السيسي باحتفالية يوم المرأة المصرية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره لدور المرأة المصرية في المجتمع.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم المرأة الأمهات المثاليات والدولة المرأة المصريه

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