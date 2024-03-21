أفكار هدايا عيد الأم 2024.. 7 اختيارات متميزة

يحتفل العالم العربي، اليوم، بعيد الأم، الذي يتزامن مع بداية فصل الربيع وتظل الهدايا لا تقدر بقيمتها المادية بقدر رمزيتها المعنوية، فهي تعبير عن مدى الحب بوجود الأم في حياتنا بغض النظر عن قيمتها الماديّة، ولطالما كانت الكلمة الطيّبة والهدية البسيطة مؤثرة بشكل كبير وسببًا في سعادة الأمهات بغض النظر عن ثمنها.

أفكار هدايا عيد الأم 2024

ولو لم تزل متردد في هديتك لأمك "الدستور " تقترح عليك هنا بعض أفكار لهدية مميزة وتبقى راسخة في البال:

1-قطعة من الذهب

يمكن اختيار قطعة من الذهب مثل السبيكة او جينة الذهب والخواتم والأقراط بالمناسبة عيد الام، ويمكن تصميم قطعة خاصة بالام من خلال حفر اسم ست الحبايب لتظل ذكرى مميزة لها.

2-العطور ومستحضرات التجميل

تفضل الأغلبية من النسوة العطور ومستحضرات التجميل، لذلك فبإمكانك اقتناء قنينة عطرها أو مستحضرات التجميل التي تستعملها بشكل يومي مثل الروج السحري الذي تستخدمه أغلب الأمهات.

3-هاتف جديد

بعض الأمهات يفضلن اقتناء هواتف حديثة نجد أغلب الأمهات يمتلكن هواتف قديمة، لذلك نقترح عليك تقديم هاتف جديد لها لتكون مواكبة لأحدث التطورات التكنولوجية.

4- شوكولاتة وباقة زهور

بعض الأمهات يفضلن الهدايا الكلاسيكية الرومانسية حيث تعد رمزًا للحب والود والسعادة كما تعد هدية تعجز النساء عن مقاومتها، ويمكن بمناسبة عيد الأم تقديم علبة شوكولاتة مع باقة زهور جميلة.

5-ملابس وإكسسوارات

نادرا ما تقوم الام بتجديد ملابسها وتصبح حياتها عبارة عن تضحية من أجل اسرتها، حتى أنها بالكاد تفكر في اقتناء ملابس جديدة أو حذاء أو شنطة، لذلك نقترح عليك اقتناء هدية في شكل فستان مميز أو حذاء أو حقيبة يد.

6-شيك أو مبلغ مالي

يفضل بعض الأبناء يفضلن تقديم هدية مالية لأمهاتهم باعتبار أنهم لا يفقهون في هدايا النساء أو لعدم وجود الوقت المناسب للذهاب واقتناء هدية مناسبة، فيفضلون تقديم مبلغ مالي وبإمكان الأم اختيار ما يناسبها من هدايا.

7-أجهزة مطبخ أو ديكور منزل

تحب بعض الأمهات الهدايا المتعلقة بالمطبخ أو ديكور المنازل، ونقترح عليك على سبيل المثال اقتناء بعض أدوات المطبخ الأساسية، كالخلاطات الكهربائية أو التحف المنزلية وغيرها مما تحتاجه أي أم بصفة يومية.