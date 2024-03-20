الأربعاء 20 مارس 2024
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رسائل تهنئة الأمهات| أفكار هدايا عيد الأم 2024 بتكلفة اقتصادية

جريدة الدستور

ساعات قليلة تفصلنا عن احتفال عيد الأم لعام 2024، وهو اليوم الذي ينتظره الكثيرون ليعبروا عن محبتهم وتقديرهم لأمهاتهم، ولتكريم دورهن الكبير في بناء الأسرة وتربية الأجيال.

موعد عيد الأم 2024

ومع اقتراب هذا اليوم، يبحث الأبناء عن أفضل الهدايا الروحية والمادية التي تعبر عن مشاعرهم تجاه أمهاتهم. وفيما يلي، سنستعرض أجمل رسائل وتهاني عيد الأم 2024، وأبرز عبارات التهنئة في ذلك اليوم.

ستحل عيد الأم 2024 غدًا الخميس، وهو يوم 21 مارس 2024، وفي هذه الأثناء يبحث الأبناء عن أفضل الهدايا المادية والمعنوية التي تعبر عن محبتهم وتقديرهم لأمهاتهم. سنقدم في الفقرات التالية أروع رسائل وتهاني عيد الأم 2024، وأبرز عبارات التهنئة في ذلك اليوم.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2024

ـ أمي، أنتِ الشمس التي تضيء حياتي، ولا يوجد جمال في هذا العالم بدون وجودك. كل عام وأنتِ بخير، وأدعو الله أن يحفظك لي ويبارك فيك.

الدستور تجيب.. هل عيد الأم إجازة رسمية؟ ورسائل تهنئة للاحتفال

ـ يا سيدة قلبي، أنتِ تستحقين كل حبي وإخلاصي، فأنا ملتزم بأن أكون بجانبك وأطاعك بكل ما أستطيع. كل عام وأنتِ بخير يا أمي، وأسأل الله أن يحفظك ويحميك.

ـ الأم هي المخلوق الذي يضحي بكل شيء من أجل أولادها، فهي تستحق كل احترامنا وتقديرنا. كل عام وأنتِ بخير يا أمي، وأدعو الله أن يجعل حياتك مليئة بالسعادة والرضا.

كلمات للأمهات في عيد الأم 2024 

1- كل عام وأنتي بخير ومعي يا أمي.

2- امى يا نبض الفؤاد ادامك الله في حياتنا.

3- الحياة بدونك يا أمى بلا قيمة ولا طعم.

4- أمى يالأمانى والأفراح ويا عمرى اللى جاى واللى راح.

رسائل عيد الأم مكتوبة

5- أمى ياست الحبايب في عيدك اتمنى من الله أن يحفظك لى.

6- أمى ياست الحبايب مافيش في قلبي غيرك.

7- عيد أم سعيد ياأمى.

أفكار هدايا عيد الأم 2024 بتكلفة اقتصادية 

1- هدية مثالية للأم في عيدها هي شنطة جلدية فاخرة، وخاصة إذا كانت الأم عاملة.

2- يمكنك تقديم عباءة بيتية أو للخروج كهدية للأم في شهر رمضان، حيث يمكنها ارتداءها أثناء استقبال الضيوف أو أثناء التسوق أو أثناء الصلاة.

3- من الهدايا المثالية أيضًا هي ديكورات المنزل، فتزيين المنزل بديكورات أنيقة يمكن أن يعكس إيجابية على نفسية الأم، مثل الزهور الصناعية أو الإطارات الجميلة للصور أو السجاد الجديد.

4- إذا كانت الأم تحب الطهي، فيمكن شراء أدوات مطبخ حديثة مثل قطاعة الخضروات، وسكين حاد، وأطباق تقديم، وطقم حلل، وصواني، أو مجموعة توابل للاستخدام في أكلات رمضان.

 

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