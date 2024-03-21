أسامة الأزهري: الأم خُلقت لتُعامل بالبر أيًا كان حالها

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الأم لا تتخلى عن دورها مهما كبر الأبناء، ولا يتوقف في قلبها تجاه الابن كافة معاني الرحمة.

الاحتفاء بالأم

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، خلال تقديمه برنامج “ومن الحب حياة”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الأم تفتدي الأبناء بحياتها، بما يوجب على الإنسان في كل زمان ومكان أن يحفظ الجميل، وأن يظل بارًا بأمه مهما كان حال الأم.

الأم قيمة

وأضاف في حديثه، أن الأم خُلقت لتعامل بالبر أيًا كان حالها، الأم كم تلطفت بنا في الصغر والكبر، وكم تحملت في التربية والوضع، لذا الأمومة قيمة عظمى من أكبر قيم الكون".