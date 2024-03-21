الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز

سياسي

إسماعيل الشرقاوى: اتفاقية الوكالة الأمريكية للتنمية يساهم فى دعم الزراعة

الزراعة
الزراعة

قال إسماعيل الشرقاوي، مساعد رئيس حزب العدل للشئون الزراعية، ومقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسهم  فى دعم برامج التنمية، حيث تساهم فى  تنفيذ عدد من البرامج لدعم قطاع الزراعة باعتبارة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى من خلال العمل على زيادة الإنتاجية الزراعية والتوعية الزراعية؛ مما يسهم في تحقيق نجاحات فى تنفيذ برامج تشجيع الزراعة وزيادة القدرة على المنافسة بالأسواق المحلية والدولية.

الاتفاق بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية 

وأضاف "الشرقاوي" فيه تصريحات صحفية له، اليوم، أن الاتفاق بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد حقق عدة إنجازات في بعض محافظات الجمهورية من خلال تمويل إنشاء مراكز زراعية شاملة ومعامل تحليل للمنتجات الزراعية قبل التصدير وتكويد نحو 2000 مزرعة، مما يعزز حجم الصادرات المصرية.

وأكد مساعد رئيس حزب العدل، أن هذه الاتفاقيات من شأنها المساهمة في تحسين الممارسات الزراعية والري، والدفع نحو زيادة الإنتاج الزراعي ومساعدة المزارعين، مشيرًا إلى أن ذلك الاتفاق يدعم قدرات الدولة المصرية في التصدي لمشكلة انخفاض حصة الفرد من المياه بحسن إدارة الموارد المائية.

التوسع في مدارس المتفوقين

وكان قد استقبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الثلاثاء، وفدا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك لاستعراض أوجه التعاون فى مجال التوسع فى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM".

وأكد الدكتور رضا حجازى، أن هذا اللقاء يعد استكمالًا لما تم الاتفاق عليه فى مؤتمر نظام التعليم المصري (STEM) تحت عنوان الواقع والطموحات والبناء عليه ومناقشة الخطوات التنفيذية للتوسع فى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM".

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى دائمًا للتوسع في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، موضحًا أن هذا النموذج يعد نموذجًا ناجحًا للتعليم ونقطة مضيئة فى التعليم المصرى، الذى يتضمن تعليمًا قائمًا على دعم مهارات التفكير العليا والبحث العلمى، خاصة فى مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بهذه النوعية من المدارس، نظرا لدورها في رعاية المتفوقين وتلبية احتياجات سوق العمل.

الحوار الوطنى الأمن الغذائي الوكالة الأمريكية للتنمية قطاع الزراعة الإنتاجية الزراعية الموارد المائية

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