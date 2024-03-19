قيادي بالشعب الجمهوري: تقرير ستاندرد آند بورز الإيجابي بشأن الاقتصاد المصري يؤكد نجاح الإجراءات الإصلاحية

قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها الاقتصادية لمصر إلى إيجابية بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي، يؤكد أن مصر تمضي في الطريق الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتجنب الوقوع في أي أزمة من الأزمات التي وقعت فيها العديد من الدول الكبرى، وتأثرت بها بشكل كبير، فضلًا عن التمكن من مواجهة التحديات الراهنة التي تؤثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأكد رزق في بيان له اليوم، أن نتائج تقرير وكالة ستاندرد آند بورز الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري تشير إلى الجهود الكبيرة المبذولة من الدولة المصرية والقيادة السياسية، نحو تعزيز النمو والرخاء والتنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة لجميع فئات المجتمع، من خلال القرارات الاقتصادية الهامة والمشروعات الاستثمارية الضخمة والشراكات الاستراتيجية الاقتصادية الإقليمية الدولية، بما يدفع نحو إنفاق اجتماعي دقيق للمستحقين، ويحفز من زيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية العامة، والقضاء على البطالة.

إجراءات مصر الإصلاحية تمضي بخطوات راسخة وثابتة

وأوضح القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أن إجراءات مصر الإصلاحية للسياسات الاقتصادية، تمضي بخطوات راسخة وثابتة نحو مستقبل أكثر عدالة وتحفيزًا للاستثمار، وتعزيز الطاقة الإنتاجية في القطاعات والمجالات المختلفة، الصناعية والزراعية وكذلك السياحية، الأمر الذي يدفعها نحو مزيد من جهود الإصلاح لضبط الأوضاع المالية العامة من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأشار رزق إلى أن من بين ثمار الإصلاح الاقتصادي المصري، هو تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتراجع معدلات البطالة، والتحول الرقمي الشامل، وتراجع التضخم تدريجيًا، وارتفاع مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وخفض عحجز الموازنة، الأمر الذي يستحق الشكر والإشادة للدولة المصرية وللشعب المصري الذي ساعد في هذا الإصلاح، وكان شريكًا أساسيًا فيه.