الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

اقتصادية النواب: زيادة المساعدات الموجهة لقطاع غزة يحمي السكان من الموت جوعا

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المطالبات المصرية الرسمية والشعبية بضرورة زيادة المساعدات إلى معبر رفح، تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم القضية.

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الرئيس الفلسطيني: أولويتنا منع اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح

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حزب المؤتمر: زيادة المساعدات لمعبر رفح تعكس دور مصر التاريخي لدعم الأشقاء في غزة

 

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المطالبات تأتي في إطار تخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة وضرورة ضمان الإنفاذ الفوري والمستدام وغير المشروط للمساعدات، متابعا: "الأزمة الإنسانية داخل القطاع تتفاقم يوما تلو الأخر، وذلك بسبب حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال، واستمرار الحصار وسياسة التجويع، وفي ظل التعنت الإسرائيلي ضد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري".

وأشار النائب عمرو القطامي، إلي أنه على الرغم من الجهود المبذولة من مصر ودول المنطقة من أجل إنزال المساعدات جوا إلا أنها غير قادرة على سد احتياجات المواطنين من الغذاء في كامل القطاع، الأمر الذي أصبح يهدد حياة أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني بالموت جوعا وعطشا، مشددا على ضرورة زيادة المساعدات الموجهة لمعبر رفح.

النائب عمرو القطامي لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب معبر رفح القضية

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