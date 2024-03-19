الثلاثاء 19 مارس 2024
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سياسي

الحرية المصرى: انتصارات العاشر من رمضان ستظل خالدة فى تاريخنا الوطنى

حزب الحرية المصري،
حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود

قدم حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولأبطال القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة احتفالات مصر، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، ذكرى العزة والشرف والكرامة الوطنية التي نستلهم منها روح القوة والقدرة على إعلاء الإرادة المصرية.

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محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

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رئيس حزب "المصريين" يُهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

قال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، إن تاريخ العاشر من رمضان سيظل خالدًا في تاريخنا الوطني، ومصدر اعتزاز وفخر للشعب المصري بالقوات المسلحة التي جسدت ملحمة وطنية في الفداء والتضحية، دفاعًا عن التراب الوطني، وأثبتت قدرة المصريين على تحدي المستحيل من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره. وأشار إلى أن أبطال القوات المسلحة نجحوا وهم صائمون في عبور المانع المائي، وكسر خطوط العدو، وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

وأكد رئيس حزب الحرية المصري أن ملحمة العبور ستظل شاهدة على عبقرية العسكرية المصرية في تحقيق المستحيل، ورمزًا يلهم الأجيال المتعاقبة على تحدي الصعاب من أجل صون الكرامة الوطنية. 

وأشار إلى أن قواتنا المسلحة ستظل درعًا وسيفًا، ومصدر فخر واعتزاز للمصريين جميعًا، داعيًا الله أن يرحم شهداءنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، ولتعيش مصرنا العزيزة في أمان واستقرار.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لقائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى انتصارات العاشر من رمضان

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