محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

_نص البرقية

نصت البرقية على "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي " رئيس جمهورية مصر العربية " يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى " انتصارات العاشر من رمضان “ هذه الذكرى المجيدة التي ستظل مبعث الفخر للشعب المصرى العظيم، ورمزا للكرامة والعزة لبطولات سطر فيها رجال القوات المسلحة ملحمة العبور بالتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن واسترداد اراضيه ولنستلهم فى شهر الخيرات والرحمات والانتصارات رمزا متجددأ يلهم المصريين القدرة والإرادة الصادقة على تحدى كل مستحيل ومواجهة كافة التحديات والازمات سائلين الله عز وجل ان يرعاكم ويمتعكم دائما بموفور الصحة والعافية ويسدد على طريق الخير خطاكم.. ودمتم لمصرنا الغالية قائدا عظيما وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم اماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة وكل عام وسيادتكم ومصر بخير ”.

_ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة

كما بعث محافظ مطروح برقيات تهنئة بهذه المناسبة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمد هيثم قائد المنطقة الغربية العسكرية وقادة القوات والأفرع بالقوات المسلحة وعدد من كبار قيادات ومسئولى الدولة بهذه المناسبة المجيدة والخالدة في سجل تاريخ بطولات وكفاح الشعب المصري العظيم سائلًا المولى عز وجل أن يعيدها على مصرنا الغالية والأمة الاسلامية والعربية بالأمن والاستقرار، والخير والبركات.