برلماني: رفع "ستاندرد آند بورز" توقعاتها الاقتصادية لمصر يتوج جهود الدولة وبرامجها الإصلاحية

قال وليد فتحي فرعون عضو مجلس النواب، إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها الاقتصادية لمصر إلى إيجابية يتوج جهود الدولة وبرامجها الإصلاحية ومساعيها لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة.

رسالة طمأنة للمستثمرين على تحسن الأوضاع

وأضاف "فرعون" في تصريحات له، أن هذه الخطوة شهادة ثقة على استقرار الأوضاع الاقتصادية ورسالة طمأنة للمستثمرين على تحسن الأوضاع وسيرها في الطريق الصحيح.

وشدد "فرعون" على ضرورة تعزيز الحكومة لبرامجها الإصلاحية، مؤكدًا أن الشهادات الدولية الإيجابية على المسار الاقتصادي الوطني يؤكد صحة الرؤية وستساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وأعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني عن رفع توقعاتها بشأن الاقتصاد المصري إلى إيجابي بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي وتأكيد تصنيفها عند B-/B.

وأكدت ستاندرد آند بورز أن التوقعات الإيجابية لمصر تعكس احتمال زيادة التحسن في وضعها الخارجي وتراجع نقص العملة الصعبة.

وأشارت إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس وجهة النظر بأن تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المُقبلة، مُعتبرًا أن هذه الخطوة تدعمُ مُواصلة جهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلًا عن دعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.

وتطرق رئيس الوزراء إلى قيام وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني أمس، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مُستقرة إلى إيجابية، معتبرًا أنه مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن ما تم اتخاذه من خطواتٍ وقراراتٍ مُؤخرًا من جانب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، ساهم بشكلٍ كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيدا من التحسن في الوضع الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتواصل بشكل يومي مع محافظ البنك المركزي في إطار التنسيق الدائم، مشيرًا إلى أن الأمور فيما يخص الملف الاقتصادي تسير بصورة جيدة، مُجددًا التأكيد على ما ذكره سابقًا من أننا في بداية الاستقرار الاقتصادي ومستمرون في خطوات الإصلاح.