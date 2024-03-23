السبت 23 مارس 2024
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فن

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان " ملخص الحلقة 12

مسلسل المعلم لمصطفى
مسلسل المعلم لمصطفى شعبان

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" ملخص الحلقة 12 من أكثر الكلمات البحثية عبر موقع جوجل البحثي والتي تنافس بقوة في موسم دراما رمضان 2024، مسلسل المعلم بطولة الفنانة سهر الصايغ، ويعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان " ملخص الحلقة 12

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان " ملخص الحلقة 12 انتهت نهاية مشوقة، إذ يغادر المعلم ميناء السويس بشحنة السمك، متجهًا إلى مصر، بينما يظهر "دونجل" الذي يقوم بدوره الفنان محمد العمروسي، وهو أحد رجال المعلم "شداد"، وهو يقول: "هنطلع وراه.. على أول الأسفلت هنقطع عليه، ونقلب السمك على الأسفلت، والباقي عليا".

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة الثانية عشرة

ومن الأحداث المهمة التي شهدتها الحلقة الثانية عشرة لمسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، أن كل تجار السويس منعوا التوريد لمصطفى شعبان، حتى التقى عبر الصدفة بأحد أصدقاء والده وهو المعلم غريب الذي قاله له: "مستحيل تعود لمصر وإيدك فاضية، أنا عندي مركبين في البحر لما يجوا خد السمك اللي فيهم أيا كان حجمه إيه، هو الشبك بينزل فاضي ويطلع مليان بالخير والبركة".

إلا أنَّه أثناء تحميل شحنة السمك ظهر رجال شداد، وأمروا كل من في المينا بعد المشاركة في التحميل، وتوعدوا المعلم مصطفى شعبان بعدم الخروج من المينا، حتى قرر تحميل شحنة السمك بنفسه دون مساعدة أحد.

وتواصل الأحداث بظهور "فوز" التي تقوم بدورها الفنانة انتصار وهي تقول لـ"عنتر" الذي يقوم بدوره الفنان منذر ريحانة: "هي لما تغفلأ مبتنقيش.. بتخرب من كله، بقا إحنا في مركب واحده والمركب دي شكلها الطيار هيعكسها، واللوع داخل فيها، يبقى العقل بيقول إيه؟.. تخلي أبوك يكتبلك المحل بيع وشرَ علشان محدش يشاركك شقاك"، ليرد"عنتر": "وتفتكري أم عدوله هترضى؟"، وترد "فوز": "هنحطها على المسطرة، رضية تبقى معزتك في قلبها حقيقي.. وقفتلك، يبقى المعزة على قد الكلام ونعاملها بالمثل".

تفاصيل أحداث الحلقة 12 من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 13

من المقرر أن تعرض الحلقة 13 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشرة

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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