مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. سوزان نجم الدين تهدد حوريات الجنة بالقتل

مسلسل الحشاشين

شهد مسلسل الحشاشين الحلقة 13 اجتماع عقدته سوزان نجم الدين - فى دور إلينار- المشرفة على الجوارى فى قلعة آلموت حصن الحشاشين مع حوريات الجنة حيث أخبرتهم سوزان أن هناك من حاولت الهرب وتم قتلها وهذا تحذير لكل من تحاول الهرب أو الخروج عما هو مسوح لهم.

مسلسل الحشاشين الحلقة 13

وشددت سوزان نجم الدين، أن لا أحد يعلم بوجود حوريات الجنة سواها هي ومحسن الصباح، ولن يراهم سوى المختارين فقط لدخول الجنة، وطالبتهم سوزان أن يحافظوا على جمالهم طوال الوقت وابتسامتهم وهذا فقط ما تطلبه مهم.

مسلسل الحشاشين

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13

وطالبت سوزان نجم الدين من حوريات الجنة أن يتذكروا أن "ألينار" لها عملان فقط في القلعة، الأولى أن تصنع منهن حوريات، والأخرى أن تقوم بقتل العاصيات منهن، وطالبتهم ألينار بالابتسام على الرغم من بكاءهن في محاولتها للسيطرة عليهن.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

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قصة مسلسل الحشاشين

تتاول قصة مسلسل الحشاشين رحلة تأسيس دولة الحشاشين بقيادة حسن الصباح في أقاصي بلاد فارس، وما قامت عليه من عقيدة فاسدة اعتمدت على أفكار مضللة ومتطرفة في جذب الأتباع من الشباب، واستغلالهم فى تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات تاريخية خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.