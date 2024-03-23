السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم الحلقة 13| شكوك حول مرور شعبان بالسمك من الميناء.. بداية مثيرة

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

بدأت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان بداية مثيرة، بعدما مر المعلم من ميناء السويس بشحنة السمك واعترضه رجال المعلم شداد، وذلك خلال الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان الذي يعرض على قناة الحياة خلال موسم دراما رمضان.

 

احداث مسلسل المعلم الحلقة 13

ووخلال احداث مسلسل المعلم الحلقة 13 بدأت بزفة داخل سوق السمك والجميع يرقص عليها منهم المعلم بشر، حتى جاءت سلوى الخطاب وسألته: "عاملين زفة ليه هو النهاردة عيد ميلاد الجمبري"، ليرد عليها بشر: "لا دي زفة للمعلم بعد ما صان كلمته ورجع بالسمك من السويس وهيغرق السوق كله".

 

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة الثانية عشرة

 

 

لترد عليه فوز الفنانة انتصار ضمن احداث مسلسل المعلم الحلقة 13: "وماله يا معلم ألف بركة والبحر يحب الزيادة، والتجارة بقى دمها تقيل، والمناقرة في التجارة تبقى قبرك"، ليرد شداد: "ورحمة أمي فرحتلكوا خلي السوق يحمى والتجارة تحلو وسمعني سلام في البحر سمكة بتزق سمكة".

وقال عنتر ضمن احداث مسلسل المعلم الحلقة 13 : "نزل شربات للسوق كله، نظير عودة المعلم وأنه هيفك ضيقة المعلم بشر حبيبي، ويرجع له محله". 

ثم يظهر مصطفى شعبان ليخبرهم بأنه لم يعود بالسمك دون إيضاح ما الذي حدث في الميناء، ويأمر زمزم زوجته بالصعود إلى المنزل برفقة ابنه، وينصرف الجميع بعد موت الفرحة دون إيضاح ماذا حدث.

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قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

وتتصاعد الأحداث تدريجيا في مسلسل المعلم داخل شادر سوق السمك الذي يجسد الصراع بين تجار السمك خلال ثلاثين حلقة طوال شهر رمضان، إذ يحاول النجم مصطفى شعبان الانتقام لوالده بعدما تم حبسه وسرقة أمواله في السنوات الماضية، ويخوض صراعات مع تجار السمك من أجل ذلك على رأسهم شداد هو أكبر تاجر بالشادر.

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