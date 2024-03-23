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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. الحشاشين تنفذ أبشع الإعدامات وأصفهان عاصمة بلا سلطان

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 13

تحول كبير تشهده أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، بعد إعلان حسن الصباح قائد الحشاشين تغيير سياسة دعوته لتصبح أكثر شراسة ودموية، وظهورها بشكل علنى فى قلب عاصمة الدولة السلجوقية بعد وفاة السلطان ملك شاه واشتعال الخلاف بين أبناءه على كرسى عرش السلطنة.

 

احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13

وظهر حسن الصباح خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين، متحدثًا إلى ذراعه اليمنى زيد بن سيحون، عن طبيعة نشاط جماعته الجديد، بقوله: انا عايز الرعب يملى القلوب.. وعايز كل اللي يعترض على دعوتنا يقتل بأبشع الطرق.فى أكبر ميادين وشوارع أصفهان، عايز المؤمنين يظهروا علنيًا.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏لحية‏‏ و‏نص‏‏
مسلسل الحشاشين

 

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13

وضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13 ، حاول الصباح إيهام المقربين حوله أنه شخص لا ينطق عن الهوى وإنما يوحى إليه من الإمام الغائب نزار بن السلطان المستنصر بالله الفاطمى، وواصل حديثه: من إلهامات سيدى نزار عليه السلام أنه قالى وقت خلاف أولاد ملك شاه على الحكم هو أزهى وقت لنا ولخلافتنا، لم يعد الآن زمن التخفى والدعوة فى السر، أصفهان أصبحت عاصمة بلا سلطان.

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

ولأول مرة يختلف زيد بن سيحون مع حديث الصباح ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13 ، معتبرًا أن تلك التصرفات قد تثير روح الكراهية والانتقام لدى العوام ضدنا، بدل ما كنا ضحايا مظلومين سنصبح جبابرة مكروهين، لكن الصباح استكمل حديثه: الجبار المكروه شي جميل يا زيد، شى بيجرأ الضعفاء، وزى ما الناس انضموا لنا بالشفقة والتعاطف فى الأول، ينضموا الآن من باب القرب للقوى، تمهيدًا لقيام قيامة المؤمنين واسترداد كرسى العرش والخلافة.

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مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين مواعيد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر 

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

قصة مسلسل الحشاشين

تتاول قصة مسلسل الحشاشين رحلة تأسيس دولة الحشاشين بقيادة حسن الصباح في أقاصي بلاد فارس، وما قامت عليه من عقيدة فاسدة اعتمدت على أفكار مضللة ومتطرفة في جذب الأتباع من الشباب، واستغلالهم فى تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات تاريخية خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

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