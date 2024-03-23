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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي 13.. ياسين يستعيد ابنته ويتعاون مع عبدالواحد ضد فاروق

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

يواصل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 تصاعد أحداثه بعدما نجح “ياسين” امير كرارة، في استعادة انبته من “فاروق” أحمد رزق، ويستمر الصراع بينهما بسبب قتل “محمود الرفاعي” والميراث.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13

نجح “ياسين” في استعادة ابنته حيث أخبره “فاروق” أن خطفه لابنته مجرد تهديد له أنه يعلم كيف يأتي به في أي وقت، وأبلغه بأنها في منزل العائلة وتستطيع والدتها “هند” إيناس كامل، أن تذهب لاصطحابها معها، وبالفعل قامت “هند” بأخذ ابنتها وتحدثت مع “رقية” عن سبب مجيئها لمنزل العائلة، لتخبرها الأخيرة انها لم تستطيع تحمل ما مروا به لذلك قررت العودة للمنزل، ولكنها لا تعلم مكان “جمالات” رحاب الجمل.

في مشهد مختلف، ظهرت “جمالات” داخل غرفة المقابر، ويخبرها الحارس أنه اتفق مع سيدة للعمل في فيلتها ويمكن المكوث برفقتها في المنزل، وأكد عليها أن تعمل جيدًا معها خاصة وأنها تتصف بالأخلاق والطيبة، ولكن تأخذ حذرها جيدًا.

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13.. رفض والد ياسين طلب فاروق الزواج من رقية

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مسلسل بيت الرفاعي ملخص الحلقة 12| خطف ابنة ياسين

 

وفي سياق مختلف، طلب “عبد الواحد” أحمد صيام، صديق محمود الرفاعي المقرب أن يقابل “ياسين” أمير كرارة، ليخبره عن مصلحة مشتركة ألا وهي الإيقاع بين فاروق والمعلم أيوب، حيث ينتظر الثنائى عملية استخراج آثار من منزل بنزلة السمان، حيث سيحصل عليها فاروق ويبيعها لأيوب، وأن المطلوب من ياسين هو الإيقاع بين الاثنين ويوافق ياسين على ذلك، ويستعين بالمعلم “سعيد” محمد لطفي، و“بذرة” إبراهيم السمان، ويخبرهما بأن هناك عملية تسليم آثار ستتم وأنهم سيهجمون عليهم ويسرقوا الآثار.

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قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي تدور قصته حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
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أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة: أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
 

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