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فن

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13|ياسين يساعد على هروب الغول من يد غادة عبدالرازق

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

اكتشف ياسين (محمد علاء جاميكا)، خلال احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 مراقبة رجال عايدة (غادة عبدالرازق) له، أثناء ذهابه إلى نجله سامح الغول (احمد ماجد)، وهو الأمر الذي جعله يساعد والده على الهروب من رجالها حتى لا تستطيع الإمساك بشقيقه حتى لا تقتله انتقامًا للثأر منه.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 13

وكشفت الأحداث التي دارت في الحلقة 13 من مسلسل صيد العقارب حصريًا على قناة سي بي سي، إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن وصول رسالة لعايدة (غادة عبدالرازق) تفيد بهروب سامح الغول خارج البلاد.

 

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مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 14

تعرض الحلقة الـ 14 من مسلسل صيد العقارب، حصريًا عبر قنوات شبكة cbc إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً عبر cbc دراما، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

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قنوات شبكة سي بي سي، وشبكة قناة سي بي سي دراما، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية “واتش إت”.

 

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كلٍ من أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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