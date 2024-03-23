مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13.. الاعتداء على ابنة دينا الشربيني فى حفل التيك توكر

مسلسلات رمضان 2024..

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل كامل العدد +1، للفنانة دينا الشربيني بمكالمة هاتفية من أمينة "جيسيكا" ابنة الفنانة دينا الشربيني إلى اخيها شريف "حمزة دياب " لتخبره بأن يلحقها بعد الهجوم عليها فى حفل التيك توكر.

وتابعت أحداث الحلقة الثالثة عشر حول ذهابه إليها ويتشاجر مع أحد المنظمين الذين فعلوا ذلك.



مسلسل كامل العدد تفاصيل الحلقة 13

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل كامل العدد مواقف كوميدية وطريفة بين الفنانة دينا الشربيني التي تجسد دور ليلى وبين زوجها الفنانة شريف سلامة الذي يجسد دور الطبيب احمد مختار.

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 14

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا.

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قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

مسلسل كامل العدد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

أبطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.