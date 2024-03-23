تفاصيل أحداث الحلقة 13 من مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني

مسلسلات رمضان 2024..

يتساءل عدد كبير من محبي الفنانة دينا الشربيني عن أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل كامل العدد +1، ومن المقرر عرض الحلقة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

مسلسل كامل العدد تفاصيل الحلقة 13

ستشهد احداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل كامل العدد مواقف كوميدية وطريفة بين الفنانة دينا الشربيني التي تجسد دور ليلى وبين زوجها الفنانة شريف سلامة الذي يجسد دور الطبيب احمد مختار.

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 14

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 14 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا



قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

مسلسلات رمضان 2024 ….مسلسل كامل العدد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

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يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.