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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل كامل العدد لـ"دينا الشربيني" ملخص الحلقة 12

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد +1

تصدر السؤال عن مسلسل كامل العدد لـ "دينا الشربيني" ملخص الحلقة 12 والتي عرضت أمس كافة محركات البحث، حيث يعتمد المسلسل على الكوميديا الخفيفة ويعرض مشاكل تربية الأطفال في مراحل عمرية مختلفة.

مسلسل كامل العدد لـ"دينا الشربيني" ملخص الحلقة 12

مسلسل كامل العدد لـ"دينا الشربيني" ملخص الحلقة 12 حيث شهدت خطف شريف قلوب المصريين في مسلسل كامل العدد +1، من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، بسبب شعوره الكبير بالإحباط واليأس بسبب عدم تمكنه من مواصلة تدريبات النادي الأهلي، وبعد إصابته في الركبة، مكث شريف في المنزل شهر لحين إتمام شفاؤه.

وبعدها استعاد شريف نشاطه لمواصلة تدريبات النادي الأهلي، وخلال ممارسة التمارين بحماس، سقط شريف أرضًا، فلم يستطع تحريك قدميه، وحينما كشف الطبيب عليه، طلب من والده شريف سلامة، إشاعة بالرنين.

كما شهدت الحلقة أحداثًا مفرحة وهي قرار فاتن بالسفر إلى خارج مصر، رغم عدم رغبة زوجها في السفر ومحاولة إقناعه، لكن يبدو أن الدكتورة فاتن قد اتخذت قرارها ولا يمكنها التراجع عنه.

على الجانب الآخر، رتبت "إنجي" وهي جيهان الشماشرجي، و"كريم" الذي يؤدي دوره صدقي صخر لخطوبتهم، وفي حفل رومانسي، تمت خطبة الثنائي، وسط حضور الأقارب والأصدقاء.

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مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 13

يعرض كامل العدد +1 الحلقة 13 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة  7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا.

موعد إعادة مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 12

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث  كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

أبطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

 

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موعد إعادة مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 12

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موعد إعادة مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 12

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