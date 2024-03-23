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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13.. رفض والد ياسين طلب فاروق الزواج من رقية

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

انطلقت الحلقة 13 من مسلسل بيت الرفاعي، منذ قليل، وشهدت العديد منا لأحداث الجديدة والمفاجئة للجمهور، والتي اظهرت نية “فاروق” منذ الماضي بالزواج من بانة عمه “رقية” ولكن والدها رفض بشدة.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13

بدأت احداث الحلقة الأولى بمشهد فلاش باك يظهر نية “فاروق” أحمد رزق، الزواج رسميًا من ابنة عمه “رقية” ملك قورة، حيث طلب الزواج منها من عمه “محمود الرفاعي” احمد فؤاد سليم، قبل وفاته، ليتفاجأ “فاروق” من رد فعل عمه الغاضب والذي حذره من التفكير في هذا الأمر مرة أخرى، وانه على استعداد ان يزوجه أي فتاة أخرى وولكن ليست ابنته لانها مختلفة عنه.

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وفي مشهد مختلف، وصل “ياسين” أمير كرارة، لطليقته “هند” ايناس كامل، اما مدرسة ابنتهما بعد خطفها من قبل فاروق، وحاول تهدأة طليقته التي انهارت على ابنتها، وقام بالاتصال بابن عمه “فاروق” واولذي أخبره انه قصد أن يأخذ ابنته للمنزل لتجلس مع عمتها حتى يصل إليه، اشار له أن شقيقته “رقية” جاءت تتوسل إليه ان تعود للمنزل وذلك استفزازه، وطلب منه ان يواجهه وهدده بالقتل.

 

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 14

يذاع مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14 غدًا الاحد على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.
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أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
 

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