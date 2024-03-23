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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مسار إجباري الحلقة 13.. صابرين تطرد المحامي وصفوت يتهم زوجته بقتل حبيبة

مسار إجباري
مسار إجباري

شهد مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 أحداثا مثيرة، بعدما اعترف الدكتور صفوت بتورط زوجته في قتل الطالبة حبيبة، كما قامت صابرين بطرد المحامي مجدي حشيش بعد تهديده له.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 13

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل مسار إجباري، تهديد المحامي مجدي حشيش، إحسان وطالبها بأن تنصح أبناءها بالابتعاد عن قضية مقتل حبيبة الكردي، وأن من الأفضل لهم عدم الخوض في هذه التفاصيل تجنبًا لشر مسعد.

كما طلب المحامي مجدي حشيش صابرين، بأن يلتفت نجلها علي للسفر إلى الخارج والاستعداد للمنحة، لكن بعد سماع كلامه للنهاية، أخبرته بانتهاء الزيارة.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.. تعرف على ملخص الحلقة

مسلسل مسار إجباري تفاصيل الحلقة 13

وأخبرت خديجة "مي الغيطي" ابن خالة حبيبة الكردي خلال الحلقة الثالثة عشر، الدكتور صفوت بأنها تشك فيه في مقتل حبيبة وتخبره بالخلافات التي كانت بينهما، وأن ذلك على عكس ما كان يخبرها به وأن الأمور بينهما على ما يرام، لتزداد شكوكها وتزوره في معمل الأبحاث، ليخبرها بأن سناء زوجته هي من قتلت حبيبة بسب خيانته لها.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة 13.. سؤال عن خصلة شعر صفوت يثير الشك

وعندما يذهب الدكتور صفوت إلى المنزل تحدث مشادة بينه وبين زوجته سناء، ويتهمها بمقتل حبيبة الكردي لرغبة المحامي مجدي حشيش في التخلص من صفوت باتهامه في مقتل حبيبة والزج به إلى السجن، لكن الزوجة تنفي هذه الاتهامات وتتركه وتفضل عدم الرد.

مسلسل مسار إجباري موعد عرض الحلقة 14

جاء موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 14 عبر شاشة مجموعة قنوات cbc في تمام الساعة 6:05 مساء فيما يعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 9:45 صباحا ويعرض على شاشة cbc drama في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل وتعاد الحلقات الساعة 6:00 صباحا والساعة 3:00 مساء فيما يعرض عبر شاشة الحياة الساعة 11:15 مساء.

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مسلسل مسار إجباري أحداث الحلقة 12

مسلسل مسار إجباري

ومسار إجباري يدور حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفان سرًا خطيرًا، وهو أنهما أخوان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم يقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

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ويُجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

من المتوقع أن يكتشف الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش "علي" و"حسين" داخل المسلسل أنهما شقيقان.

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ملخص أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.. استمرار الشكوك حول صفوت وسناء

أبطال مسلسل مسار إجباري

“مسار إجباري” بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، ومسلسل مسار إجباري من إخراج نادين خان.

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