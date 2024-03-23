"يبحثون عن الطريق ونسوا أن الملك لله".. طرح البرومو الرسمى لـ"مملكة الدراويش"

طرحت شبكة قناة الحياة، البرومو الرسمي لبرنامج "مملكة الدراويش" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخولي، وتنطلق أولى حلقاته يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 من شهر رمضان الجاري.

وظهرت قصواء خلال البرومو لتعطي ملامح له قائلة: "قالوا إنهم دراويش، تاهوا ويبحثون عن الطريق، ونسوا أن الملك كله لله، وأنها مملكة الدراويش".

ومن المقرر أن يذاع برنامج "مملكة الدراويش" عبر قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة الثالثة والربع عصرًا.

يذكر أن الدراويش هم زهاد بعض الطرق الصوفية شديدي الفقر والمتقشفين عن اقتناع وإيمان، وهم يعيشون على إحسان الآخرين زهدًا بامتلاك أي أملاك مادية، وهم يسمون "درفيش" في فارس و"Dervish" في تركيا، كما يعرف الدرويش بـ"الـفقير" في بعض الأحيان وخاصة في الهند.