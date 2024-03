مسلسل بيت الرفاعي 13.. ياسين يبحث عن جمالات وعبد الحميد يتفق مع فاروق ضده

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، التي نجحت في جذب الجمهور وإثارة فضولهم لمعرفة أحداث الحلقات المقبلة.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 13

تعرضت “جمالات” رحاب الجمل، خلال احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 ، لسوء المعاملة من صاحبة المنزل الذي تعمل فيه كخادمة، مما جعل “جمالات” تفقد أعصابها وتعنف صاحبة المنزل، وطردتها الأخيرة نظرًا لردها عليها، وخرجت جمالات إلى الشارع ولا تعلم إلى أين تذهب، واستمرت في البحث عن عمل جديد لتستطيع استكمال حياتها.

احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13

في مشهد آخر ضمن احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 ، يستمر “ياسين” أمير كرارة، في البحث عن أخته “جمالات” بعدما علم أنها لم تذهب مع “رقية” ملك قورة، إلى منزل العائلة، لكنه لم يستطع العثور عليها، وأخبره حارس المقابر على عنوان المنزل التي تعمل فيه، ليتفاجأ “ياسين” أنها تعمل كخادمة مما اثار استياؤه وحزنه، وذهب لصاحبة المنزل ليعلم انها طردتها، مما يثير حزنه الشديد وتستمر جولة البحث عنها.

ويتفاجأ “ياسين” باتصال من عمه “عبد الحميد” سيد رجب، ليخبره أن “جمالات” اتصلت به، وارسلت إليه لوكيشن ليذهب إليها ويبدو عليها أنها في حالة صعبة، ليطلب منه “ياسين” أن يرسل له اللوكيشن ويذهب معه، وانتهت الحلقة على مشهد أظهر أن “عبد الحميد” نصب فخ لـ “ياسين” بالاتفاق مع “فاروق”، ومن المقرر ان تكشف حلقة غد الاحد لقاء جديد بين ياسين وفاروق.

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد وقنوات عرض الحلقة 14

ويبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل بيت الرفاعي والتي تذاع غدصا الاحد على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.



قصة مسلسل بيت الرفاعي

ويعتبر مسلسل بيت الرفاعي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، وتدور احداثه حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.