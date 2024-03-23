حق عرب الحلقة 13.. السويركي يتوعد عبد ربه حال تأكده من قتل والده

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل حق عرب، ذهاب عرب السويركي لمدفن ابيه جلال السويركي ويتحدث معه عما يدور بداخله تجاه عبد ربه وشكوكه وعدم تأكده من حديثه معه بشأن أنه برىء من قتل والده جلال السويركي، ويتوعد عبد ربه أمام مدفن والده قائلا: لو طلع عيد ربهخله يد في قتلك يا ابويا حياته قصاد حياتك".

احداث مسلسل حق عرب الحلقة 13

وبدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل حق عرب، بإجابة عبد ربه (رياض الخولي) على سؤال عرب السويركي عما إذا كان هو الذي قتل والده جلال السويركي في الماضي.

وضمن احداث مسلسل حق عرب الحلقة 13 ، جاوب عبد ربه على سؤال عندما اصطحبه إلى مكان يسمى بالمريحة كناية عن المكان الذي يقوم به بقتل من يقفوا أمامه أو يضايقونه، ويرد على السويركي " لو كنت عاوز اقتل ابوك مكنتش هحرقله المحل كنت هتلاقيه مدفون جنب اللي مرتاحين هنا).

وانطلقت منذ قليل الحلقة الثالثة عشر من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما.

وانتهت أحداث الحلقة الثالثة عشر من المسلسل على مواجهة عرب السويركي (العوضي)، عبد ربه وسؤاله عما إذا كان هو الذي قتل والده جلال السويركي، وتنتهي الحلقة عند هذا السؤال.

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مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 13

وخلال الحلقة 13 من المسلسل دارت شكوك عدة بداخل عرب السويركي وجعله يرجع للماضي ويتذكر أحداث قتل والده جلال السويركي، ليعيد التفكير والشك في عبد ربه (رياض الخولي).

واخذ يتحدث مع حنان الغرباوي حول شكوكه تجاه ما حدث بالماضي، وحذرته من فتح حديث مع عبد ربه فيما يخص قتل والده حتى لا ينتقم منه، خوفا على عرب السويركي.

كما شهدت الحلقة تعدي سميحة ابنه عبد ربه على عرب السويركي، إلى أن قامت صباح والدتها بضربها على وجهها.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.