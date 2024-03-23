السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

الآن مسلسل حق عرب الحلقة 13.. إجابة عبد ربه على السويركي حول قتله لوالده

حق عرب
حق عرب

بدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل حق عرب، بإجابة عبد ربه (رياض الخولي) على سؤال عرب السويركي عما إذا كان هو الذي قتل والده جلال السويركي في الماضي.

حق عرب 13

وجاوب عبد ربه على سؤال عندما اصطحبه إلى مكان يسمى بالمريحة كناية عن المكان الذي يقوم به بقتل من يقفوا أمامه أو يضايقونه، ويرد على السويركي " لو كنت عاوز اقتل ابوك مكنتش هحرقله المحل كنت هتلاقيه مدفون جنب اللي مرتاحين هنا).

وانطلقت منذ قليل الحلقة الثالثة عشر من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما.

وانتهت أحداث الحلقة الثانية عشر من المسلسل على مواجهة عرب السويركي (العوضي)، عبد ربه وسؤاله عما إذا كان هو الذي قتل والده جلال السويركي، وتنتهي الحلقة عند هذا السؤال.

مسلسل حق عرب الحلقة 13

وخلال الحلقة 12 من المسلسل دارت شكوك عدة بداخل عرب السويركي وجعله يرجع للماضي ويتذكر أحداث قتل والده جلال السويركي، ليعيد التفكير والشك في عبد ربه (رياض الخولي).

واخذ يتحدث مع حنان الغرباوي حول شكوكه تجاه ما حدث بالماضي، وحذرته من فتح حديث مع عبد ربه فيما يخص قتل والده حتى لا ينتقم منه، خوفا على عرب السويركي.

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كما شهدت الحلقة تعدي سميحة ابنه عبد ربه على عرب السويركي، إلى أن قامت صباح والدتها بضربها على وجهها.

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وتواصلت أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي،  بعتاب شديد بين حنان التي تقدم شخصيتها دينا فؤاد وعرب السويركي أحمد العوضي، ليوافق في النهاية على الزواج منها لتدخل في حالة سعادة شديدة.

مسلسل حق عرب قنوات عرض الحلقة 13

واتفق شقيق عرب السويركي مع صديق عمره ليعرف من خلاله تفاصيل تجارته بالآثار، فيما يؤكد السويركي لوالدته أنه سيتزوج حنان.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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