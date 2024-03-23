مسلسل المعلم الحلقة 13.. "حرق مراكب المعلم غريب" وحسرة المعلمين في سوق السمك

ظهر معلمين سوق سمك الأتكة في مسلسل المعلم وهو مجتمعون ويشعرون بالحسرة، بعدما عاد مصطفى شعبان من السويس دون أن يحمل شحنة السمك اللازمة، بعدما اعترضه رجال المعلم شداد.

احداث مسلسل المعلم الحلقة 13

جاء ذلك خلال الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة خلال موسم دراما رمضان 2024، عبر قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وخلال احداث مسلسل المعلم الحلقة 13 قال المعلم بشر: "لازم نطاطي للموج، السوق دلوقتي بتاع شداد واللي زيه، مينفعش نقف قصاده، بدل ما يدوس علينا ونموت بحسرتنا، خلي المحل يتقفل بدل مرمطة المعلم بدون ذنب معانا".

ليرد عليه شعبان ضمن احداث مسلسل المعلم الحلقة 13 : "قفلة محلك يعني أبواب الدنيا هتتسد في وشي، وأنا خدت عهد على نفسي أن هورد شحنة السمك ليك قبل يومين من ميعاد التسليم، ودا اللي هيحصل"، ويأتي المعلم عنتر نجل شداد ليخبره أن: "ولاد الحرام حرقوا مراكب المعلم غريب"، وهو تاجر السمك الذي ورد لـ"شعبان" في السويس.

وفي نفس الوقت يحاول المعلم عنتر أن يغري دهب ابنه المعلم بشر، بأن توافق على الزواج منه مقابل أن يترك لهم المحل إلا أنها ترفض وتقول له: “عيب يا معلم إحنا ولاد حتة واحدة وأنا مش عايزاك دا مش شغل معلمين"، وتتركه وتذهب خلف المعلم مصطفى شعبان لمواسته بعدما فشل في جلب السمك.

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قصة مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى. مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي.