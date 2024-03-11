"هيثم يعني الصقر" فتوة يثير السخرية في مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

مسلسلات رمضان 2024

آثار فتوة يدعى «هيثم» السخرية في مسلسل المعلم الحلقة الأولى بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ الذي يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة الأولى

ويظهر هيثم داخل شادر السمك وهو مضروب بشكل عنيف ويقول له والده: «يا إبني هي دي خلقة فتوة ولا جسم فتوة دا أنت اسمك هيثم فيه فتوة اسمه هيثم» ليرد ابنه: «هيثم يعني الصقر أنا الصقر»، وآثار السخرية بسبب نحافته الشديدة التي لا تتناسب مع كونه فتوة في شادر سمك.

ثم يأتي النجم مصطفى شعبان الذي يجسد دور معلم في شادر سمك، ويقول له: «انت ملكش في الفتونة فيه فتوة كل شهر يأكله علقتين تلاتة عايز تناطح ناطح شداد وانا معاك في ضهرك».

ويناقش مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ قضايا تجار السمك من خلال الصراعات التي تدور بينهم وتتصاعد الأحداث تدريجيا خلال حلقات المسلسل الثلاثين.

وينافس النجم مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل المعلم، الذي من يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهما دي إم سي والحياة.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة مسلسل المعلم حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي، إذ يحاول شعبان طوال المسلسل أن ينتقم من تجار السمك الذين زجوا بأبيه في السجن خلال السنوات الماضية والانتقام له منهم.