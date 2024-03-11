الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مخدرات داخل صناديق الأسماك.. القبض على والد مصطفى شعبان في مسلسل المعلم

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهد مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، في حلقاته الأولى اليوم الإثنين، والذي يُعرض على قناة الحياة ومنصة WATCH IT الرقمية، أحداثا مشوقة، حيث كشفت عن طفولة مصطفى شعبان (المعلم) والذي ظهر طفلًا يرتدي بدلته الشرطية ويمسك بيد والده المعلم "حامد" الذي يجسد دوره الفنان عبدالعزيز مخيون.

وشهدت أحداث المسلسل أحوال تجار الأسماك والصراعات بينهم داخل "ميناء الأتكة". وتصاعدت أحداث الحلقة بحبس المعلم "حامد" (والد مصطفى شعبان) بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بعد ضبط عدد من أكياس المخدّر داخل صناديق الأسماك بالسيارة التي كان يستقلّها هو ونجله، دون معرفة من هو السبب وراء دسّ هذه المواد المخدّرة.

وأظهرت الحلقة عدد كبير من الفنانين عبد العزيز مخيون وطارق النهري وأحمد فؤاد سليم ومنذر ريحانه وغيرهم.

وكشفت الحلقة أنَّ الفنان عبد العزيز مخيون هو والد مصطفى شعبان وتاجر أسماك يعمل فى ميناء الأتكه ويُسمَّى "المعلم حامد"، وينافسه في تجارة الأسماك الفنان طارق النهرى، كما ظهر أحمد فؤاد سليم وهو شريك مخيون فى تجارة الأسماك، أيضًا.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 1

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 1 لـ"مصطفى شعبان"

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 1

يُعاد مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان مرات متتالية على قناة الحياة دراما في أوقات الرابعة صباحًا، والتاسعة صباحًا، ثم في الواحدة والنصف ظهرًا.

 

 

قصة مسلسل المعلم رمضان 2024

 

تدور أحداث مسلسل "المعلم" في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، وذلك بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

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أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي.. ملك قورة تعانى من مرض الهيموفيليا

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الحلقة الأولى من مسلسل المعلم تكشف تجار الأسماك في "ميناء الأتكة"

 

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم:

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- أحمد بدير.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد عبد الله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

ومسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، ومن إخراج مرقس عادل، كما أنه من إنتاج شركة سينرجي.

 

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مسلسلات رمضان.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المعلم

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 1 لـ"مصطفى شعبان"

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