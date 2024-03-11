مسلسل المعلم يناقش احتكار التجار للأسماك خلال الحلقة الأولى

ناقش مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان خلال الحلقة الأولى اليوم فكرة احتكار التجار للأسماك وبيعها بأسعار مضاعفة.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المعلم

ظهرت النجمة سلوى عثمان في الحلة الأولى من مسلسل المعلم وهي تطلب من المعلم شداد أحد تجار الأسماك بضاعة جديدة إلا أن زوجته التي تجسد دورها الفنانة سلوى الخطاب تخبرها أن الكيلو زاد ٢٠٠ جنيه، وتقول سلوى عثمان ردًا عليها: «ولما تزيد ٢٠٠ جنيه في الكيلو أنا مكسبي هيكون إيه، الرزق على الله يا معلم خلي البضاعة ليكوا».

وتشكل النجمة سلوى الخطاب في خيانة زوجها المعلم شداد وتبادر بسؤاله: «كنت فين إمبارح يا معلم ريحتك كلها نسوان وأوعى اكدب عليا أنت عارف قلبتي هتبقى عاملة إزاي».

مسلسل المعلم رمضان 2024

وينتمي مسلسل المعلم إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

ويشاركه عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

كما أن مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي، إذ حققا خلابه نجاحا كبيرا ليعيدوا التجربة من جديد خلال موسم دراما رمضان العام الحالي.

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