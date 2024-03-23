السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم الحلقة 13.. سهر الصايغ تعرض ذهبها على المعلم ليسد ديونه

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

عرضت النجمة سهر الصايغ، التي تجسد دور زوجة الفنان مصطفى شعبان في  مسلسل المعلم، بيع ذهبها من أجل تسديد ديون المعلم بشر لدى المعلم شداد، بعدما فشل شعبان في توريد السمك من السويس.

 

احداث مسلسل المعلم الحلقة 13

جاء ذلك خلال الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ الذي يعرض على قناة الحياة خلال موسم دراما رمضان 2024، عبر قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل المعلم الحلقة 12.. اعتراض رجالة "شداد" لمصطفى شعبان في ميناء السويس

وضمن احداث مسلسل المعلم الحلقة 13 ، ظهر شعبان وهو يفكر في كيفية سداد الديون وتوريد شحنة السمك وعدم دفع غرامة 2 مليون جنيه، وتأتي زمزم زوجته وهي تقول: "خد الدهب دا بيعه وسدد الديون، دا أصلًا مش دهبي دا أبوك اللي جابه يعني يحق لك".

 

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زمزم تعرض بيع الدهب

إلا أن شعبان يرفض ويقول لها أنه لن يجعلها تبيع الذهب، لترد: "أنا دهبي منك خدت حنيه وطيبة مع راجل بيصوني وبيحفظ لي كرامتي، كل دهب الدنيا فدا ضحكة منك يا معلم وجه وقت بيع الدهب خلاص".

كما عرض دياب زوج أخته على المعلم مبلغ من المال من أجل أن يسدد ديونه، واستغرب شعبان منه إلا أن الأخير قال له: “إحنا إخوات والرجالة بتبان وقت الشدة، مينفعش أتفرج عليك في ضيقتك إحنا أخوات أه فيه بينا شد كتير بس أنت أخويا، ودي فلوسي وتحويشة عمري وتمن مرمطتي عند شداد".

ويفاجئه بانه  باع المنزل ومعه العقد كي يمضيه وأن تلك الأموال تعتبر نصيبه من المنزل، ليتفاجئ شعبان بتصرفه وتنتهي الحلقة 13 من مسلسل المعلم.

قصة مسلسل المعلم

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية وهو مكون من 30 حلقة، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

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