السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل محارب الحلقة 13.. ابن عم محارب في حيرة بين الحب والثأر

مسلسل محارب
مسلسل محارب

عرضت اليوم الحلقة 13 من  مسلسل محارب في التاسعة مساءً والذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

 

تفاصيل مسلسل محارب الحلقة 13

ضمن احداث مسلسل محارب الحلقة 13 ، يبدأ راجح “ابن عم محارب” والذي يريد الثأر لوالده من حسن الرداد بالسؤال والاهتمام بشقيقة محارب، واسترسل الحديث معها عن سبب عدم زواجها.

ودار حديث خلال احداث مسلسل محارب الحلقة 13، بينهما عن سبب رفضها الزواج مؤكدا لها أن الفتيات في مثل عمرها في الصعيد لديهم صبيان وبنات وربما يستعدون لزوج أولادهم أيضًا.

وسخرت شقيقة محارب من حديث ابن عمها، وأكدت له أن هذا الوضع في الصعيد فقط وليس في البندر، الذي ترفض فيه البنات الزواج في سن مبكرة قبل الانتهاء من دراستها وخوض سوق العمل.

وخلال احداث مسلسل محارب الحلقة 13 أنهى “راجح” حديثه مع ابنة عمه بعدم التردد في سؤاله عن أي شئ تحتاجه، اذ ظهر عليه علامات حبه واعجابه به.

 

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قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

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أبطال مسلسل محارب رمضان 2024

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد،  محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

 

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

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