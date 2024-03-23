مسلسل محارب الحلقة 13.. العثور على موبايلات العزازي يغير مجرى قضية محارب

تعرض اليوم الحلقة 13 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً والذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

تفاصيل مسلسل محارب الحلقة 13

انتهت الحلقة 13 من مسلسل محارب على عثور شخص ما على التليفونات الخاصة بالعزازي ومحاميه بعدما قُتلوا على يد مجهول وهم في جلسة التصالح مع محارب.

وخلال احداث مسلسل محارب الحلقة 13 ، حاول الشخص الذي عثر على الموبايلات بيعهم في إحدى المحال ولكن سرعان ما تعرف صاحب المحل على اصحاب الموبايلات من خلال صورهم.

وضمن احداث مسلسل محارب الحلقة 13 ، حاول اصحاب محل الموبايلات الامساك بالشخص ولكنه هرب، وتتوالى الأحداث في الحلقات القادمة حول ما تحمله هذه الموبايلات من أسرار قد تكون سببا في براءة محارب.

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قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

ابطال مسلسل محارب رمضان 2024

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.