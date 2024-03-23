مسلسل محارب الحلقة 13.. الدشاش ينصح محارب بالتخفي ويستقبله في أرضه

تعرض اليوم الحلقة 13 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً والذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

تفاصيل احداث مسلسل محارب الحلقة 13

وخلال احداث مسلسل محارب الحلقة 13، تجول محارب في بلده في الصعيد بعدما هرب بسبب الثأر وبحث الحكومة عنه بشكل متواصل في أحداث الحلقة 13 من مسلسل محارب، حيث ظهر “الدشاش” وهو شخص اقنع محارب بمساعدته وانه يريد له الخير.

وضمن احداث مسلسل محارب الحلقة 13 حاول الدشاش اقناع محارب بأن يتخذه صديقًا لأنهما لديهم نفس المعاناة وبالفعل اقنع الدشاش محارب بأن تواجده في الشارع دون حراسة سيعرضه للخطر اما من الثأر من أهالي البلد أو من الحكومة التي تريد القبض عليه.

وخلال تفاصيل احداث مسلسل محارب الحلقة 13 ، ذهب محارب مع الدشاش في الأرض التي يحرسها الأخير واختبأ عنده، كما يتسامرا في الأحداث والتفاصيل التي جمعتهم بينما يطهو الدشاش الطعام ل محارب.

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قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

ابطال مسلسل محارب رمضان 2024

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.