مسلسل حق عرب الحلقة 13.. حريق مخزن أخشاب "عبد ربه"ونظرة شك للسويركي

اختتمت أحداث الحلقة 13 من مسلسل حق عرب، بموقفان لعبد ربه وبداية شكه في عرب السويركي، الأول إطلاق النارعليه هو وأخيه أثناء إتمام صفقة آثار، والثانية حريق مخزن عبد ربه الخاص بالاخشاب.

مسلسل حق عرب 13

وعند وصول عرب السويركي للحريق نظر عبد ربه لعرب السويركي نظرة إتهام ومن المتوقع أن تبدأ العلاقة بينهم من المحبه للعداوة.

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل حق عرب، مقابلة عنيفة بين صباح "وفاء عامر " وحنان الغرباوي خطيبه عرب السويركي وتهديدها لها بأن تترك عرب السويركي وتهددها صباح حال تزوجها منه أنها ستقوم بقتلها.

مسلسل حق عرب الحلقة 13

وطلبت من حنان ألا تتحدث مع عرب عما دار بينهما وإلا سيكون آخر أيام لها قبل زواجها، وفعلت صباح هذا مع حنان لكي تفسح الطريق أمام ابنتها أنغام لإتمام زواجها من عرب السويركي.

وشهدت الحلقة أيضا ذهاب عرب السويركي لمدفن ابيه جلال السويركي ويتحدث معه عما يدور بداخله تجاه عبد ربه وشكوكه وعدم تأكده من حديثه معه بشأن أنه برىء من قتل والده جلال السويركي، ويتوعد عبد ربه أمام مدفن والده قائلا: لو طلع عيد ربه له يد في قتلك يا ابويا حياته قصاد حياتك".

وبدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل حق عرب، بإجابة عيد ربه (رياض الخولي) على سؤال عرب السويركي عما إذا كان هو الذي قتل والده جلال السويركي في الماضي.

وجاوب عبد ربه على سؤال عندما اصطحبه إلى مكان يسمى بالمريحة كناية عن المكان الذي يقوم به بقتل من يقفوا أمامه أو يضايقونه، ويرد على السويركي " لو كنت عاوز اقتل ابوك مكنتش هحرقله المحل كنت هتلاقيه مدفون جنب اللي مرتاحين هنا.

وانطلقت منذ قليل الحلقة الثالثة عشر من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما.

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وانتهت أحداث الحلقة الثانية عشر من المسلسل على مواجهة عرب السويركي (العوضي)، عبد ربه وسؤاله عما إذا كان هو الذي قتل والده جلال السويركي، وتنتهي الحلقة عند هذا السؤال.

مسلسل حق عرب الحلقة 13

وخلال الحلقة 12 من المسلسل دارت شكوك عدة بداخل عرب السويركي وجعله يرجع للماضي ويتذكر أحداث قتل والده جلال السويركي، ليعيد التفكير والشك في عبد ربه (رياض الخولي).

واخذ يتحدث مع حنان الغرباوي حول شكوكه تجاه ما حدث بالماضي، وحذرته من فتح حديث مع عبد ربه فيما يخص قتل والده حتى لا ينتقم منه، خوفا على عرب السويركي.

كما شهدت الحلقة تعدي سميحة ابنه عبد ربه على عرب السويركي، إلى أن قامت صباح والدتها بضربها على وجهها.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.