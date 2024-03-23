مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13.. خلاف بين نجف وعيطة بسبب أرض الحديقة

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني، حدوث شجار بين نجف صاحب عربة الفول وبين عيطة صاحب كافيتريا المشروبات والذي يقوم بدوره الفنان علاء مرسي، وذلك بسبب توسع عيطة في أرض الحديقة وسيطرته على الزبائن.

احداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13

وخلال احداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13، وصل كل من الطرفين لحل يرضي جميع الأطراف أن يقوم عيطة بالتوقوف عن عمل سندوتشات الفول والطعمية وتركها لنجف يقوم بها على العربة الخاصة به.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث أنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وتعرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

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مواعيد وقنوات مسلسل عتبات البهجة

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد أذان المغرب.

على أن تعاد الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)