الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة" الحلقة 13

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

حقق مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13، نجاحا كبيرا فور عرضه أمس، نظرا لتصاعد أحداثه وتطورها، بين أفراد عائلة الرفاعي وتحديدا بين “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” أحمد رزق.

 

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد اعادة الحلقة 13

يبحث الجمهور عن موعد إعادة الحلقة 13 من مسلسل بيت الرفاعي نظرا لتحقيقها نجاح كبير أمس، فتعاد قناة ON الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، بينما يعاد على قناة ON دراما الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالتزامن مع عرض العمل على منصة watch it.

الأقصر الأكثر مشاهدة لـ"بيت الرفاعى" فى رمضان (تحليل بيانات)

مسلسل بيت الرفاعي 13.. ياسين يبحث عن جمالات وعبد الحميد يتفق مع فاروق ضده


مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 13

شهدت أحداث الحلقة 13 أمس العديد من المواقف المبهرة، والغير متوقعة، حيث طلب فاروق الزواج من ابنة عمه رقية والتي وافقت دون الرجوع لشقيقها ياسين، واعترضت داليا زوجة فاروق على زواجه من رقية ولكن اجبرت على الموافقة في النهاية خوفا من أن يطلقها.

وانتهت أحداث الحلقة على نصب فخ لياسين بمشاركة عمه عبد الحميد وفاروق، حيث يشك فاروق ان ياسين وراء فشل عملية تبادل الآثار والأموال بينه وبين المعلم أيوب وهو ما حدث بالفعل.


مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 14

 

يعرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14 اليوم الاحد على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.


مسلسل بيت الرفاعي قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

تذاع الحلقة الرابعة عشر من مسلسل بيت الرفاعي على قناة ON، وقناة ON دراما، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.


قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.


أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة: أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي.. ملخص أحداث الحلقة 13

مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان ملخص الحلقة 13

مسلسل بيت الرفاعي بيت الرفاعي موعد عرض بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد اعادة مسلسل بيت الرفاعي قصة مسلسل بيت الرفاعي أبطال مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل امير كرارة مسلسل امير كرارة أمير كرارة قنوات عرض بيت الرفاعي قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الرابعة عشر من بيت الرفاعي بيت الرفاعي الحلقة الرابعة عشر بيت الرفاعي الحلقة 14 الحلقة 14 من مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الرابعة عشر من مسلسل بيت الرفاعي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل بيت الرفاعي 13.. ياسين يبحث عن جمالات وعبد الحميد يتفق مع فاروق ضده

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13.. ياسين يسرق الآثار وسامية تحاول دخول منزل العائلة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13.. رقية توافق على الزواج من فاروق وداليا تعترض

مسلسل بيت الرفاعي 13.. ياسين يستعيد ابنته ويتعاون مع عبدالواحد ضد فاروق

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13.. رفض والد ياسين طلب فاروق الزواج من رقية

"يبحثون عن الطريق ونسوا أن الملك لله".. طرح البرومو الرسمى لـ"مملكة الدراويش"

الأربعاء.. عرض برنامج "مملكة الدراويش" لقصواء الخولى على "الحياة"

مسلسل بيت الرفاعي ملخص الحلقة 12| خطف ابنة ياسين

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

حورية فرغلي تحسم الجدل حول حقيقة علاقتها بالراحل هيثم أحمد زكي

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

كيف تحصل على نقود جديدة في العيد؟ إليك التفاصيل

حسام حسن يستقر على خطة مواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق