موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة" الحلقة 13

حقق مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13، نجاحا كبيرا فور عرضه أمس، نظرا لتصاعد أحداثه وتطورها، بين أفراد عائلة الرفاعي وتحديدا بين “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” أحمد رزق.

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد اعادة الحلقة 13

يبحث الجمهور عن موعد إعادة الحلقة 13 من مسلسل بيت الرفاعي نظرا لتحقيقها نجاح كبير أمس، فتعاد قناة ON الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، بينما يعاد على قناة ON دراما الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالتزامن مع عرض العمل على منصة watch it.



مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 13

شهدت أحداث الحلقة 13 أمس العديد من المواقف المبهرة، والغير متوقعة، حيث طلب فاروق الزواج من ابنة عمه رقية والتي وافقت دون الرجوع لشقيقها ياسين، واعترضت داليا زوجة فاروق على زواجه من رقية ولكن اجبرت على الموافقة في النهاية خوفا من أن يطلقها.

وانتهت أحداث الحلقة على نصب فخ لياسين بمشاركة عمه عبد الحميد وفاروق، حيث يشك فاروق ان ياسين وراء فشل عملية تبادل الآثار والأموال بينه وبين المعلم أيوب وهو ما حدث بالفعل.



مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14 اليوم الاحد على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.



مسلسل بيت الرفاعي قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

تذاع الحلقة الرابعة عشر من مسلسل بيت الرفاعي على قناة ON، وقناة ON دراما، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة: أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.