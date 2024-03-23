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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13.. ياسين يسرق الآثار وسامية تحاول دخول منزل العائلة

جريدة الدستور

تصاعدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13، حيث نجح “ياسين” أمير كرارة، بمساعدة “عبد الواحد” أحمد صيام في فشل عملية تبادل الآثار بين “أيوب” زين عزت و“فاروق” أحمد رزق.

 

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13

اتفق “ياسين” مع “المعلم سعيد” محمد لطفي، أن يقوما بسرقة أموال وآثار بشرط ألا يأخذوا منها شيئا حيث الهدف الرئيسي هو فشل العملية، وبالفعل نجحوا في سرقة الأموال من “أيوب” والآثار من “فاروق” بغرض الإيقاع ما بينهم، وذهب “ياسين” لـ “عبد الواحد”، وأعطاه المال وقطع الآثار ورفض أخذ أي شيء منهما حيث يعتبره مال حرام.

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وفي مشهد آخر، هدد “أيوب” فاروق في منزله بأنه سيقتله إذا لم يعطيه أمواله، ليؤكد له “فاروق” أن هناك خائن، فيخبره “أيوب” أن الخائن من جهته هو وليس له علاقة بهذا الأمر، فينقلب “فاروق” على عمه عبد الحميد ويتهمه بالخيانة وأنه على تواصل مع “ياسين” ولم ينكر “عبد الحميد" تواصله مع ”ياسين" ولكن بغرض أن يقنعه بتسليم نفسه للشرطه، فيصدقه “فاروق”.

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تحاول “سامية” ميرنا جميل، أن تدخل منزل عائلة الرفاعي، من خلال التقرب من “داليا” دنيا المصري، حيث عملت في صالون التجميل الذي تتردد إليه “داليا” وأقنعتها “سامية” أن عملها جيد ولكن اليوم هو أخر عمل لها بسبب تحرش صاحب الصالون بها، لتخبرها “داليا” أنها ستستعين بها في منزلها، وهو ما أسعد “سامية” حيث اتفقت مع “ياسين” أن تدخل منزل العائلة وتصبح جاسوسة له هناك.

 

 

قصة مسلسل بيت الرفاعي

أحداث مسلسل بيت الرفاعي تدور حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
 

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أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، وصفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، أحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
 

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