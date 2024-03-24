الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان ملخص الحلقة 13

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

ينتظر متابعو النجم مصطفى شعبان عرض الحلقة 13 من مسلسل المعلم بطولته هو وسهر الصايغ والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 13

بدأت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان بداية مثيرة، بعدما مر المعلم من ميناء السويس بشحنة السمك واعترضه رجال المعلم شداد، وذلك خلال الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان الذي يعرض على قناة الحياة خلال موسم دراما رمضان.

 

مسلسل المعلم الحلقة 13.. فشل توريد شحنة السمك ومحاولات لسد الديون

 

 

ملخص مسلسل المعلم الحلقة 13

وبدأت احداث مسلسل المعلم الحلقة 13 بزفة داخل سوق السمك والجميع يرقص عليها منهم المعلم بشر، حتى جاءت سلوى الخطاب وسألته: "عاملين زفة ليه هو النهاردة عيد ميلاد الجمبري"، ليرد عليها بشر: "لا دي زفة للمعلم بعد ما صان كلمته ورجع بالسمك من السويس وهيغرق السوق كله".

لترد عليه فوز الفنانة انتصار خلال احداث مسلسل المعلم الحلقة 13 : "وماله يا معلم ألف بركة والبحر يحب الزيادة، والتجارة بقى دمها تقيل، والمناقرة في التجارة تبقى قبرك"، ليرد شداد: "ورحمة أمي فرحتلكوا خلي السوق يحمى والتجارة تحلو وسمعني سلام في البحر سمكة بتزق سمكة".

وقال عنتر: "نزل شربات للسوق كله، نظير عودة المعلم وأنه هيفك ضيقة المعلم بشر حبيبي، ويرجع له محله".

كما ظهر معلمين سوق سمك الأتكة في مسلسل المعلم وهو مجتمعون ويشعرون بالحسرة، بعدما عاد مصطفى شعبان من السويس دون أن يحمل شحنة السمك اللازمة، بعدما اعترضه رجال المعلم شداد.

وقال المعلم بشر: "لازم نطاطي للموج، السوق دلوقتي بتاع شداد واللي زيه، مينفعش نقف قصاده، بدل ما يدوس علينا ونموت بحسرتنا، خلال المحل يتقفل بدل مرمطة المعلم بدون ذنب معانا".

مسلسل المعلم الحلقة 12.. منذر رياحنة لوالده: "سُمعتنا وهيبتنا هتتهان بسبب المعلم"

 

ليرد عليه شعبان: "قفلة محلك يعني أبواب الدنيا هتتسد في وشي، وأنا خدت عهد على نفسي أن هورد شحنة السمك ليك قبل يومين من ميعاد التسليم، ودا اللي هيحصل"، ويأتي المعلم عنتر نجل شداد ليخبره أن: "ولاد الحرام حرقوا مراكب المعلم غريب"، وهو تاجر السمك الذي ورد لـ"شعبان" في السويس.

 

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وخلال أحداث مسلسل المعلم الحلقة 13 عرضت النجمة سهر الصايغ، التي تجسد دور زوجة الفنان مصطفى شعبان في مسلسل المعلم، بيع ذهبها من أجل تسديد ديون المعلم بشر لدى المعلم شداد، بعدما فشل شعبان في توريد السمك من السويس.

وظهر شعبان وهو يفكر في كيفية سداد الديون وتوريد شحنة السمك وعدم دفع غرامة 2 مليون جنيه، وتأتي زمزم زوجته وهي تقول: "خد الدهب دا بيعه وسدد الديون، دا أصلًا مش دهبي دا أبوك اللي جابه يعني يحق لك".

إلا أن شعبان يرفض ويقول لها أنه لن يجعلها تبيع الذهب، لترد: "أنا دهبي منك خدت حنيه وطيبة مع راجل بيصوني وبيحفظ لي كرامتي، كل دهب الدنيا فدا ضحكة منك يا معلم وجه وقت بيع الدهب خلاص"، ليفاجئه بأنه معه عقد بيع الشقة ولا بد أن يوقع عليه كي يعطيه الفلوس وتنتهي الحلقة.

كما أوصى الجنتل ابن صديقه عنتر شداد، أن يحاول إشغال ابنته ملك الصيدلانية بسبب أنها تحب المعلم وقال له: "وقع بنتي في شباكك يا عنتير وهخليك تتجوزها وساعتها هتورثني أنا وأبوك وتبقى أكبر معلم في السوق وأكبر تاجر مخدرات، المثل بيقول أخطب لبنتك ومتخطبش لابنك".

ملخص الحلقة 11 من مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

 مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 14

من المقرر أن تعرض الحلقة 14 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم أن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

 

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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